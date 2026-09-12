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Granit Xhaka revela por que recusou uma transferência para o Chelsea para ficar no Sunderland
O fascínio de Stamford Bridge foi rejeitado
Em um verão em que o Chelsea buscou de forma agressiva experiência para equilibrar seu elenco jovem, Xhaka surgiu como uma prioridade surpreendente para o clube do oeste de Londres. O internacional suíço de 33 anos, que viveu um notável ressurgimento na carreira desde que deixou o Arsenal, foi identificado pela diretoria do Chelsea como o encaixe perfeito para o motor do meio-campo. No entanto, apesar do prestígio associado a uma transferência para o Chelsea, Xhaka revelou agora que sua lealdade ao projeto em andamento no Sunderland pesou mais do que a tentação de voltar à capital.
A investida do Chelsea não foi apenas uma sondagem casual; o clube apresentou uma oferta formal de £ 8 mi pelo meio-campista veterano, proposta que foi rápida e categoricamente rejeitada pela diretoria do Sunderland. Após o fracasso dessas negociações, o Chelsea acabou voltando sua atenção para outros alvos e fechou acordos por Jordan Henderson, de 36 anos, e Danny Welbeck, de 35, para suprir sua necessidade de liderança experiente.
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Compromisso com o projeto do Sunderland
O impacto de Xhaka no Sunderland tem sido nada menos que transformador desde sua chegada. Assumindo a braçadeira de capitão, ele levou a equipe a uma impressionante classificação para a Liga Europa em sua campanha de estreia, fazendo 34 partidas na Premier League e se tornando o coração tático do time. Sua relação com os torcedores e com a diretoria floresceu, criando um vínculo que ele sentiu ser valioso demais para romper por uma volta a um rival tradicional do "Big Six".
Ao refletir sobre a saga do verão durante participação no Sports Agents Podcast, Xhaka deu uma visão detalhada de seu processo de pensamento e por que sentiu que precisava permanecer nos Black Cats. O meio-campista destacou que sua chegada ao clube em 2025 foi baseada em um plano específico de longo prazo, e não em uma passagem de curto prazo. "Quando assinei o contrato aqui, havia um plano nos bastidores, e o plano era seguir com este projeto, acreditar neste projeto e trabalhar por este projeto", explicou Xhaka.
Negócio inacabado em Wearside
O cerne da decisão de Xhaka está na crença de que ele ainda não atingiu o limite do que pode conquistar com o Sunderland. Com dois anos restantes em seu contrato atual, o meio-campista está totalmente focado na próxima aventura europeia do clube e em sua evolução no cenário doméstico. Ele revelou que uma conversa decisiva com a propriedade do clube ajudou a consolidar sua posição durante o período de intensa especulação.
"Quando falei com o dono do Sunderland, disse a ele desde o início: não tenho a sensação de que este projeto já esteja concluído, e essa é a minha motivação", afirmou Xhaka com firmeza.
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Noites europeias e ambições futuras
O Sunderland agora se prepara para uma campanha histórica na Liga Europa, uma jornada que começa com um confronto em casa contra o AZ Alkmaar. Esse palco continental foi um fator importante no desejo de Xhaka de permanecer, já que ele busca liderar o Sunderland contra times como Lech Poznan, Dinamo Zagreb e Anderlecht na fase de liga. "Quero aproveitar o futebol europeu com este clube e com os torcedores, e espero que possamos conseguir mais depois desta temporada", concluiu.
No entanto, antes de iniciar sua campanha europeia, o Sunderland primeiro enfrentará o Arsenal na Premier League no sábado.
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