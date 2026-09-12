Granit Xhaka revela por que recusou uma transferência para o Chelsea para ficar no Sunderland

Em um verão em que o Chelsea buscou de forma agressiva experiência para equilibrar seu elenco jovem, Xhaka surgiu como uma prioridade surpreendente para o clube do oeste de Londres. O internacional suíço de 33 anos, que viveu um notável ressurgimento na carreira desde que deixou o Arsenal, foi identificado pela diretoria do Chelsea como o encaixe perfeito para o motor do meio-campo. No entanto, apesar do prestígio associado a uma transferência para o Chelsea, Xhaka revelou agora que sua lealdade ao projeto em andamento no Sunderland pesou mais do que a tentação de voltar à capital.

A investida do Chelsea não foi apenas uma sondagem casual; o clube apresentou uma oferta formal de £ 8 mi pelo meio-campista veterano, proposta que foi rápida e categoricamente rejeitada pela diretoria do Sunderland. Após o fracasso dessas negociações, o Chelsea acabou voltando sua atenção para outros alvos e fechou acordos por Jordan Henderson, de 36 anos, e Danny Welbeck, de 35, para suprir sua necessidade de liderança experiente.