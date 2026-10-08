Granit Xhaka, da Suíça, paga o preço! Capitão do Sunderland recebe dois anos de liberdade condicional e multa suspensa por certificado falso de Covid-19

Xhaka enfim quebrou o silêncio sobre as implicações legais da longa investigação sobre seu status de vacinação contra a Covid-19. O jogador de 34 anos, que atualmente é capitão tanto de seu clube, o Sunderland, quanto da seleção da Suíça, revelou que recebeu uma pena de dois anos em liberdade condicional. O caso tem origem em sua decisão de obter um documento de vacinação fraudulento no auge da pandemia, ação que agora ele admitiu integralmente às autoridades de seu país natal.

Escrevendo para seus seguidores no Instagram, o ex-astro do Arsenal deu transparência ao veredito proferido pelo Ministério Público de Lucerna. "Aceito a decisão e assumo a responsabilidade", escreveu Xhaka, de 34 anos, em uma publicação no Instagram explicando os detalhes de um caso revelado por reportagens da mídia suíça no mês passado.

Detalhes fornecidos pela Swissinfo esclarecem que a multa foi estruturada em 50 taxas diárias de 3.000 francos suíços cada. Crucialmente, a pena permanece suspensa, o que significa que Xhaka não será obrigado a pagar a soma de seis dígitos nem enfrentará novas medidas legais, desde que não cometa nenhuma outra infração durante seu período probatório de dois anos. O jogador confirmou que prestou um depoimento abrangente aos investigadores, auxiliando-os em sua investigação mais ampla sobre um profissional médico local suspeito de facilitar a distribuição desses documentos falsos pela região.