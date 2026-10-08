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Granit Xhaka, da Suíça, paga o preço! Capitão do Sunderland recebe dois anos de liberdade condicional e multa suspensa por certificado falso de Covid-19
Acordo judicial e admissão pública
Xhaka enfim quebrou o silêncio sobre as implicações legais da longa investigação sobre seu status de vacinação contra a Covid-19. O jogador de 34 anos, que atualmente é capitão tanto de seu clube, o Sunderland, quanto da seleção da Suíça, revelou que recebeu uma pena de dois anos em liberdade condicional. O caso tem origem em sua decisão de obter um documento de vacinação fraudulento no auge da pandemia, ação que agora ele admitiu integralmente às autoridades de seu país natal.
Escrevendo para seus seguidores no Instagram, o ex-astro do Arsenal deu transparência ao veredito proferido pelo Ministério Público de Lucerna. "Aceito a decisão e assumo a responsabilidade", escreveu Xhaka, de 34 anos, em uma publicação no Instagram explicando os detalhes de um caso revelado por reportagens da mídia suíça no mês passado.
Detalhes fornecidos pela Swissinfo esclarecem que a multa foi estruturada em 50 taxas diárias de 3.000 francos suíços cada. Crucialmente, a pena permanece suspensa, o que significa que Xhaka não será obrigado a pagar a soma de seis dígitos nem enfrentará novas medidas legais, desde que não cometa nenhuma outra infração durante seu período probatório de dois anos. O jogador confirmou que prestou um depoimento abrangente aos investigadores, auxiliando-os em sua investigação mais ampla sobre um profissional médico local suspeito de facilitar a distribuição desses documentos falsos pela região.
- AFP
Impacto nos compromissos internacionais e com o clube
O momento do escândalo se mostrou prejudicial para a seleção suíça durante sua janela mais recente de jogos. Xhaka foi uma ausência notável do elenco em quatro partidas da Nations League ao longo das últimas duas semanas, período que ele usou para tratar diretamente com os promotores públicos.
Apesar da ausência de seu influente capitão, a Suíça teve desempenho excepcionalmente bom, garantindo vitórias nos quatro jogos de seu grupo da segunda divisão. A federação e o jogador chegaram a um consenso de que sua saída era necessária para permitir que ele se concentrasse nos procedimentos legais, garantindo que a equipe permanecesse focada em campo enquanto a investigação chegava à sua conclusão em segundo plano.
O atual clube de Xhaka, o Sunderland, manteve distância da controvérsia, observando que os eventos em questão aconteceram anos antes de ele chegar ao Stadium of Light. O meio-campista se juntou aos Black Cats em 2025, após uma passagem bem-sucedida pela Alemanha com o Bayer Leverkusen, mas o documento fraudulento foi obtido durante a temporada de 2022, quando ele ainda era peça constante no meio-campo do Arsenal.
Motivações e arrependimento pelo "erro"
Xhaka foi sincero sobre os motivos por trás de sua decisão de ignorar os protocolos oficiais de vacinação. Em declarações anteriores, ele admitiu ter sentido uma profunda desconfiança e ansiedade em relação às exigências médicas durante a temporada de 2022. Ele se descreveu como estando em um "estado emocional turbulento" na época, o que levou a uma falha de julgamento. Ao optar por obter um certificado em vez de buscar esclarecimento com profissionais de saúde, reconheceu que pegou um atalho do qual agora se arrepende profundamente. Ele classificou todo o episódio como um erro significativo, pelo qual agora pagou um preço tanto financeiro quanto legal.
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Um escândalo mais amplo atinge o futebol suíço
A investigação sobre a conduta de Xhaka não foi um caso isolado dentro da seleção suíça, já que o "caso da vacina" se transformou em um escândalo moral mais amplo para a federação de futebol. Pouco depois de o envolvimento de Xhaka se tornar de conhecimento público, uma segunda figura importante do elenco também foi implicada em atividades semelhantes. O atacante do Atlanta United, Breel Embolo, também foi excluído do período de treinos da seleção depois que foi revelado que ele havia obtido documentos falsificados por canais diferentes.
A situação de Embolo envolveu alegações de interação com membros da gangue Hells Angels para garantir seus próprios documentos em 2021, o que levou a uma ordem judicial contra o jogador no fim de 2025.
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