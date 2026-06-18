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FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP
Oliver Maywurm

Traduzido por

Granit Xhaka, após uma explosão de raiva, deixa que suas ações falem por si! O craque Johan Manzambi revira as críticas contundentes do capitão durante a Copa do Mundo

Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Suíça x Bósnia e Herzegovina
Suíça
Bósnia e Herzegovina
G. Xhaka
J. Manzambi
R. Vargas

Granit Xhaka não se limita a criticar; ele também mostra que é capaz de agir. A fase final do jogo foi marcada por um Johan Manzambi simplesmente brilhante. Três coisas que chamaram a atenção.

Após uma fase final espetacular, a Suíça venceu por 4 a 1 (0 a 0) sua segunda partida da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 contra a Bósnia-Herzegovina.

Os suíços tiveram dificuldades por um bom tempo, mas o reserva Ruben Vargas e, sobretudo, Johan Manzambi, que jogou de forma avassaladora, acabaram garantindo três pontos importantes, com os quais o favorito do grupo agora segue claramente rumo à fase eliminatória.

Clique aqui para ver a reportagem da partida.

  • Granit Xhakagetty

    O principal crítico, Granit Xhaka, deixa que suas ações falem por si

    Após o decepcionante empate em 1 a 1 na estreia na Copa do Mundo contra o Catar, azarão do grupo, o capitão da seleção suíça também assumiu o papel de principal crítico. Publicamente, ele não poupou críticas ao desempenho de sua equipe, sem deixar de incluir a si mesmo, é claro. No entanto, segundo reportagem do jornal suíço *Blick*, as palavras de Xhaka não teriam sido nada bem recebidas pelos companheiros de equipe do meia. “Muito negativismo, o que prejudica o clima na equipe”, dizia a reportagem sobre o estilo de liderança de Xhaka. Chegou-se até a falar de um “clima tóxico” e de jogadores intimidados.

    Assim, no segundo jogo da fase de grupos contra a Bósnia-Herzegovina — ainda mais importante devido às perdas de pontos inesperadas contra o Catar —, todos os olhos estavam voltados para Xhaka. E ele correspondeu às expectativas. “Dá para ver que ele quer transformar suas palavras em ações. Ele lidera”, elogiou o especialista da MagentaTV, Thomas Müller, no intervalo.

    Xhaka foi o eixo central do jogo suíço, sempre procurado, dando repetidamente passes excelentes para o terço ofensivo com o timing perfeito e a precisão certa. Pelo menos em campo, não se viu absolutamente nada das supostas desavenças entre o capitão e o resto da equipe.

    O próprio Xhaka também quis desmentir isso após a partida. “Sempre há muita agitação em torno de mim, escrevem muito — o que, da minha parte, também é um pouco provocado”, disse ele à MagentaTV: “Talvez também se pudesse simplesmente ter orgulho de um jogador que já disputou tantas partidas pela seleção nacional? Mas para mim está tudo bem, o que importa é o que acontece em campo: que a equipe esteja do meu lado, que o técnico esteja do meu lado.”

    No segundo tempo, Xhaka, embora em alguns momentos não parecesse tão onipresente quanto antes do intervalo, ainda teve seus momentos de destaque com um excelente passe em profundidade na jogada que resultou no terceiro gol da Suíça e com o pênalti que marcou o placar final. E talvez ainda mais importante: parte das críticas a Xhaka após o jogo contra o Catar se transformou no oposto, algo tão gratificante para a Suíça.

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  • Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A crítica de Xhaka, ao contrário: Yakin garante a vitória, Manzambi e Vargas finalizam

    Afinal, Xhaka, em suas declarações muito comentadas após a partida contra o Catar, criticou indiretamente os jogadores que entraram no segundo tempo. “Isso também tem a ver com disciplina. Quando um técnico coloca um jogador em campo e ele tenta fazer tudo sozinho, aí fica difícil”, criticou o jogador de 33 anos, referindo-se à falta de fidelidade às posições e, com isso, aos jogadores que entraram no decorrer do segundo tempo. “Não jogamos mais nas posições como no primeiro tempo. Todo mundo ficou um pouco perdido”, disse Xhaka.

    Entre outros, Johan Manzambi, do SC Freiburg, havia entrado em campo contra o Catar. O técnico suíço Murat Yakin também escalou a revelação da última temporada da Bundesliga contra os bósnios, só que desta vez um pouco mais tarde (aos 72 minutos, em vez de aos 66). E Manzambi acabou decidindo o jogo.

    Na primeira jogada após sua entrada em campo, o cobiçado meio-campista iniciou ele mesmo o ataque decisivo; o cruzamento de Ruben Vargas, que havia entrado junto com ele, voltou para Manzambi dentro da área após alguns deslocamentos. E o jogador do Freiburg mandou a bola de voleio para o fundo da rede; o goleiro da Bósnia, Nikola Vasilj, chegou a tocar na bola, mas ficou impotente diante da força do chute.

    A partir daí, Manzambi foi o protagonista absoluto do último quarto de hora. Seu belo passe resultou em um confronto entre Breel Embolo e Tarek Muharemovic, no final do qual o zagueiro central bósnio foi expulso com cartão vermelho por falta de último recurso (80º). De qualquer forma, todos os ataques suíços passavam por Manzambi, que também participou da jogada que resultou no segundo gol. Autor do gol: o “co-reserva” Vargas, que aos 90 minutos deu a assistência para o gol que levou o placar a 3 a 0. Autor do gol: claro, Manzambi. Não há melhor carta de apresentação para uma vaga no time titular.

  • Uma mudança tática do técnico da Bósnia, Barbarez, dificultou bastante a vida da Suíça por um bom tempo

    A garra da Bósnia-Herzegovina impressionou desde o primeiro minuto. No entanto, os jogadores dos Balcãs não apresentaram estabilidade na lateral direita na primeira metade do primeiro tempo. Assim, o técnico Sergej Barbarez aproveitou o intervalo para uma importante adaptação na formação inicial.

    Tendo começado no 4-4-2, os bósnios passaram a jogar no 5-3-2. Sead Kolasinac avançou do lado esquerdo da defesa para o centro e formou, agora, uma linha de três com Nikola Katic e Tarik Muharemovic, que mantiveram Breel Embolo bem controlado por um bom tempo. Amar Memic recuou do meio-campo e assumiu a função de Kolasinac como lateral esquerdo, enquanto Amar Dedic assumiu a mesma função na lateral direita.

    Se a Suíça havia conseguido, em alguns momentos, desenvolver fases de pressão nos primeiros 20 minutos, a Bósnia-Herzegovina agora conseguia, de forma bem mais eficaz, dificultar a vida dos favoritos. A equipe de Barbarez se sentia visivelmente mais à vontade na nova formação, conseguindo assim expressar ainda melhor sua intensidade em campo.

    No entanto, justamente após a segunda pausa para hidratação, no meio do segundo tempo, a partida começou a tomar um rumo desfavorável para a Bósnia-Herzegovina. Acima de tudo, a imprevisibilidade do recém-entrado Manzambi causou muitas dificuldades aos bósnios, mesmo no esquema 5-3-2. E, após a expulsão de Muharemovic aos 80 minutos, reinou o caos total.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    Suíça x Bósnia-Herzegovina 4 a 1 (0 a 0) — os dados da partida


    Jogo

    Suíça x Bósnia-Herzegovina

    Resultado

    4 a 1 (0 a 0)

    Gols

    1 a 0 Manzambi (74'), 2 a 0 Vargas (84'), 3 a 0 Manzambi (90'), 3 a 1 Mahmic (90'+3), 4 a 1 Xhaka (90'+8, pênalti)

    Competição

    Copa do Mundo de 2026, fase de grupos, 2ª rodada

    Local

    Los Angeles (EUA)

Copa do Mundo
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