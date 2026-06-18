Após o decepcionante empate em 1 a 1 na estreia na Copa do Mundo contra o Catar, azarão do grupo, o capitão da seleção suíça também assumiu o papel de principal crítico. Publicamente, ele não poupou críticas ao desempenho de sua equipe, sem deixar de incluir a si mesmo, é claro. No entanto, segundo reportagem do jornal suíço *Blick*, as palavras de Xhaka não teriam sido nada bem recebidas pelos companheiros de equipe do meia. “Muito negativismo, o que prejudica o clima na equipe”, dizia a reportagem sobre o estilo de liderança de Xhaka. Chegou-se até a falar de um “clima tóxico” e de jogadores intimidados.

Assim, no segundo jogo da fase de grupos contra a Bósnia-Herzegovina — ainda mais importante devido às perdas de pontos inesperadas contra o Catar —, todos os olhos estavam voltados para Xhaka. E ele correspondeu às expectativas. “Dá para ver que ele quer transformar suas palavras em ações. Ele lidera”, elogiou o especialista da MagentaTV, Thomas Müller, no intervalo.

Xhaka foi o eixo central do jogo suíço, sempre procurado, dando repetidamente passes excelentes para o terço ofensivo com o timing perfeito e a precisão certa. Pelo menos em campo, não se viu absolutamente nada das supostas desavenças entre o capitão e o resto da equipe.

O próprio Xhaka também quis desmentir isso após a partida. “Sempre há muita agitação em torno de mim, escrevem muito — o que, da minha parte, também é um pouco provocado”, disse ele à MagentaTV: “Talvez também se pudesse simplesmente ter orgulho de um jogador que já disputou tantas partidas pela seleção nacional? Mas para mim está tudo bem, o que importa é o que acontece em campo: que a equipe esteja do meu lado, que o técnico esteja do meu lado.”

No segundo tempo, Xhaka, embora em alguns momentos não parecesse tão onipresente quanto antes do intervalo, ainda teve seus momentos de destaque com um excelente passe em profundidade na jogada que resultou no terceiro gol da Suíça e com o pênalti que marcou o placar final. E talvez ainda mais importante: parte das críticas a Xhaka após o jogo contra o Catar se transformou no oposto, algo tão gratificante para a Suíça.