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imago-sport-1083518189.jpgAnadolu Agency
Alvino Hanafi
Traduzido por

'Grandes jogos exigem grandes jogadores!' – Fabinho rasga elogios a Mohamed Salah após sensacional demolição com hat-trick

M. Salah
Campeonato Turco
Trabzonspor

Mohamed Salah teve uma atuação individual mágica, marcou um hat-trick e deu uma assistência na goleada do Trabzonspor por 4 a 0 sobre o líder da Super Lig, o Galatasaray. Ex-companheiro de Liverpool, Fabinho liderou as homenagens e exaltou o egípcio como um jogador de classe mundial em grandes jogos.

  • Salah desmonta o líder Galatasaray com hat-trick

    O astro egípcio Mohamed Salah teve uma atuação individual impressionante para conduzir o Trabzonspor a uma contundente vitória por 4 a 0 sobre o líder da Super Lig, Galatasaray, no Papara Park. O jogador de 34 anos abriu o placar aos quatro minutos antes de dar a assistência para Noah Saviolo marcar o segundo gol de sua equipe.

    Salah marcou novamente pouco antes do intervalo para ampliar a vantagem para 3 a 0.

    Ele completou seu hat-trick aos 80 minutos, coroando uma noite perfeita para o novo técnico Thomas Reis.


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  • imago-sport-1082517238.jpgSeskim Photo TR

    Fabinho elogia a incansável mentalidade de Salah em grandes jogos

    Falando após a partida, o meio-campista do Trabzonspor, Fabinho, elogiou seu companheiro de longa data por corresponder sob imensa pressão contra seu rival mais feroz. O brasileiro se disse feliz por dividir o gramado com Salah mais uma vez, destacando seu nível de consistência de elite.

    Fabinho observou que o trabalho duro do atacante inspira total confiança em todo o elenco.

    "Grandes jogos exigem grandes jogadores. Você espera que jogadores como ele façam algo, e Salah está sempre lá", afirmou Fabinho. "Ele trabalha muito. Somos mais perigosos quando estamos com ele. O primeiro hat-trick dele, estou incrivelmente feliz. Dou os parabéns a ele."

  • Galatasaray desmorona, e cartões vermelhos completam pesadelo

    A noite do Galatasaray se desintegrou ainda mais no segundo tempo, enquanto o Trabzonspor manteve uma pressão incessante. O técnico visitante Okan Buruk foi expulso aos 72 minutos por protestar, deixando sua equipe sem comando à beira do campo.

    Em seguida, o meio-campista Lesley Ugochukwu recebeu cartão vermelho direto após revisão do VAR por uma falta no fim da partida.

    A vitória levou o Trabzonspor aos 10 pontos na classificação, afirmando de forma contundente sua presença na briga pelo título.

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  • imago-sport-1083518174.jpgAnadolu Agency

    Impulso perfeito antes da pausa para a Data Fifa

    A vitória histórica dá ao Trabzonspor a confiança máxima enquanto a Super Lig faz uma pausa para a próxima janela internacional. Com Reis recém-colocado no comando, a comissão técnica usará a parada para integrar ainda mais as ideias táticas.

    Tendo participação direta nos quatro gols, Salah chega à pausa em excelente condição física.

    O Trabzonspor buscará aproveitar essa vitória marcante quando a ação doméstica for retomada.

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