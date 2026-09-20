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'Grandes jogos exigem grandes jogadores!' – Fabinho rasga elogios a Mohamed Salah após sensacional demolição com hat-trick
Salah desmonta o líder Galatasaray com hat-trick
O astro egípcio Mohamed Salah teve uma atuação individual impressionante para conduzir o Trabzonspor a uma contundente vitória por 4 a 0 sobre o líder da Super Lig, Galatasaray, no Papara Park. O jogador de 34 anos abriu o placar aos quatro minutos antes de dar a assistência para Noah Saviolo marcar o segundo gol de sua equipe.
Salah marcou novamente pouco antes do intervalo para ampliar a vantagem para 3 a 0.
Ele completou seu hat-trick aos 80 minutos, coroando uma noite perfeita para o novo técnico Thomas Reis.
- Seskim Photo TR
Fabinho elogia a incansável mentalidade de Salah em grandes jogos
Falando após a partida, o meio-campista do Trabzonspor, Fabinho, elogiou seu companheiro de longa data por corresponder sob imensa pressão contra seu rival mais feroz. O brasileiro se disse feliz por dividir o gramado com Salah mais uma vez, destacando seu nível de consistência de elite.
Fabinho observou que o trabalho duro do atacante inspira total confiança em todo o elenco.
"Grandes jogos exigem grandes jogadores. Você espera que jogadores como ele façam algo, e Salah está sempre lá", afirmou Fabinho. "Ele trabalha muito. Somos mais perigosos quando estamos com ele. O primeiro hat-trick dele, estou incrivelmente feliz. Dou os parabéns a ele."
Galatasaray desmorona, e cartões vermelhos completam pesadelo
A noite do Galatasaray se desintegrou ainda mais no segundo tempo, enquanto o Trabzonspor manteve uma pressão incessante. O técnico visitante Okan Buruk foi expulso aos 72 minutos por protestar, deixando sua equipe sem comando à beira do campo.
Em seguida, o meio-campista Lesley Ugochukwu recebeu cartão vermelho direto após revisão do VAR por uma falta no fim da partida.
A vitória levou o Trabzonspor aos 10 pontos na classificação, afirmando de forma contundente sua presença na briga pelo título.
- Anadolu Agency
Impulso perfeito antes da pausa para a Data Fifa
A vitória histórica dá ao Trabzonspor a confiança máxima enquanto a Super Lig faz uma pausa para a próxima janela internacional. Com Reis recém-colocado no comando, a comissão técnica usará a parada para integrar ainda mais as ideias táticas.
Tendo participação direta nos quatro gols, Salah chega à pausa em excelente condição física.
O Trabzonspor buscará aproveitar essa vitória marcante quando a ação doméstica for retomada.
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