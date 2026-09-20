O astro egípcio Mohamed Salah teve uma atuação individual impressionante para conduzir o Trabzonspor a uma contundente vitória por 4 a 0 sobre o líder da Super Lig, Galatasaray, no Papara Park. O jogador de 34 anos abriu o placar aos quatro minutos antes de dar a assistência para Noah Saviolo marcar o segundo gol de sua equipe.

Salah marcou novamente pouco antes do intervalo para ampliar a vantagem para 3 a 0.

Ele completou seu hat-trick aos 80 minutos, coroando uma noite perfeita para o novo técnico Thomas Reis.



