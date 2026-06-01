Segundo a revista "kicker", parece que Darvich será emprestado ao SV Elversberg, recém-promovido. Assim, os clubes mais renomados que estavam interessados ficariam de mãos vazias.
Traduzido por
Grandes clubes interessados no grande talento do VfB Stuttgart saem de mãos vazias! Noah Darvich parece estar prestes a dar uma virada surpreendente
Entre outros, o Werder Bremen, o SC Freiburg — clube de formação de Darvich —, o VfL Wolfsburg e o Hertha BSC teriam demonstrado interesse pelo jogador de 19 anos, que até o momento ainda não disputou nenhuma partida oficial pela equipe do VfB na Bundesliga.
Em comparação com o Wolfsburg, que sofreu rebaixamento, e o Hertha, o futuro na liga é, logicamente, um ponto a favor do Elversberg; já em relação ao Werder e ao Freiburg, o ambiente do clube no Sarre é significativamente menos carregado de expectativas. No SVE, que, após ter perdido por pouco a promoção em 2025, conseguiu um ano depois o sensacional salto para a primeira divisão alemã, Darvich poderia continuar a se desenvolver “em um ambiente tranquilo”, escreve a revista kicker.
- Getty Images Sport
Noah Darvich no VfB Stuttgart: evolução promissora, mas ainda sem estreia na Bundesliga
Na última temporada, Darvich chamou a atenção de vários clubes da primeira e da segunda divisão graças a suas atuações consistentemente sólidas pela segunda equipe do VfB na 3ª Divisão. O campeão mundial e europeu de 2023 com a seleção alemã sub-17 marcou dez gols e deu seis assistências, podendo atuar no meio-campo ofensivo tanto no centro, como “dez”, quanto pelas laterais. Darvich também pode ser escalado como “oito”.
Apesar do desenvolvimento animador e dos elogios do técnico profissional Sebastian Hoeneß, até agora não foi suficiente para uma convocação na equipe principal do Stuttgart. No final de agosto de 2025, ele integrou o elenco do VfB na Bundesliga pela única vez, na 2ª rodada.
"Noah estaria pronto, teve uma evolução realmente boa recentemente", atestou Hoeneß sobre a joia do meio-campo ao jornal Bild no final de fevereiro. Depois que Darvich foi contratado no verão passado, o primeiro objetivo, conforme o planejado, era "fazer a diferença" na equipe da Terceira Divisão. É com isso que ele está começando agora e mostrando que está pronto. Estou muito satisfeito com a evolução dele. Ele tem muitas qualidades que o qualificam para tarefas mais importantes. Ele precisa seguir exatamente esse caminho”, disse Hoeneß.
A longo prazo, o VfB deve contar com Darvich, cujo contrato vai até 2029. Com o provável empréstimo ao Elversberg, o jogador da seleção juvenil alemã certamente tem em mente que o clube da Sarre conquistou, nos últimos anos, a reputação de ser um excelente trampolim para jovens talentos que ainda não têm muitas oportunidades em clubes maiores.
Fisnik Asllani, Paul Wanner ou Nick Woltemade são os exemplos mais notáveis, e David Mokwa pode ser o próximo. O atacante de 22 anos chegou a Elversberg no inverno como sucessor de Younes Ebnoutalib, que o SVE havia trazido da Liga Regional e vendido ao Eintracht Frankfurt um ano depois. No TSG Hoffenheim, Mokwa não conseguiu entrar no time da Bundesliga, mas em Elversberg ele deu o próximo passo. Ele marcou seis gols na segunda metade da temporada da segunda divisão, incluindo dois gols na vitória por 3 a 0 contra o Preußen Münster na última rodada, que garantiu o acesso à primeira divisão.
Noah Darvich já joga há dois anos no FC Barcelona
Darvich, que foi capitão da seleção alemã nos títulos da Copa do Mundo e do Campeonato Europeu Sub-17, já passou por outra experiência muito especial em sua jovem carreira. Aos 16 anos, no verão de 2023, ele decidiu deixar o SC Freiburg para se transferir para o FC Barcelona.
No Barça, ele esperava chegar ao topo passando pela equipe reserva de um grande clube internacional, mas acabou voltando para a Alemanha após dois anos.
“Barcelona foi uma grande aventura. Foi como em um filme. Tive a oportunidade de jogar e treinar ao lado dos meus ídolos de infância”, disse Darvich ao se transferir para o VfB. Ele treinava frequentemente com o time principal ao lado de superestrelas como Pedri ou Raphinha, e também entrava em campo de vez em quando em jogos amistosos. No entanto, durante suas duas temporadas no Barça, o dia a dia continuou sendo na equipe B, na terceira divisão espanhola, onde ele acabou deixando de ser titular.
No verão passado, o Stuttgart pagou um milhão de euros de transferência ao Barcelona por Darvich. “Vemos um potencial de desenvolvimento significativo, sobretudo devido à sua pouca idade, de modo que estamos convencidos de que Noah terá uma trajetória muito positiva com a camisa do VfB”, enfatizou na época o diretor esportivo Fabian Wohlgemuth. É possível que, após um empréstimo ao Elversberg, Darvich comece a se destacar de verdade no VfB na temporada 2027/28.
- Getty Images Sport
Noah Darvich: Seus números na temporada 2025/26
Jogos
29
Gols
10
Assistências
6