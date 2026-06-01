Na última temporada, Darvich chamou a atenção de vários clubes da primeira e da segunda divisão graças a suas atuações consistentemente sólidas pela segunda equipe do VfB na 3ª Divisão. O campeão mundial e europeu de 2023 com a seleção alemã sub-17 marcou dez gols e deu seis assistências, podendo atuar no meio-campo ofensivo tanto no centro, como “dez”, quanto pelas laterais. Darvich também pode ser escalado como “oito”.

Apesar do desenvolvimento animador e dos elogios do técnico profissional Sebastian Hoeneß, até agora não foi suficiente para uma convocação na equipe principal do Stuttgart. No final de agosto de 2025, ele integrou o elenco do VfB na Bundesliga pela única vez, na 2ª rodada.

"Noah estaria pronto, teve uma evolução realmente boa recentemente", atestou Hoeneß sobre a joia do meio-campo ao jornal Bild no final de fevereiro. Depois que Darvich foi contratado no verão passado, o primeiro objetivo, conforme o planejado, era "fazer a diferença" na equipe da Terceira Divisão. É com isso que ele está começando agora e mostrando que está pronto. Estou muito satisfeito com a evolução dele. Ele tem muitas qualidades que o qualificam para tarefas mais importantes. Ele precisa seguir exatamente esse caminho”, disse Hoeneß.

A longo prazo, o VfB deve contar com Darvich, cujo contrato vai até 2029. Com o provável empréstimo ao Elversberg, o jogador da seleção juvenil alemã certamente tem em mente que o clube da Sarre conquistou, nos últimos anos, a reputação de ser um excelente trampolim para jovens talentos que ainda não têm muitas oportunidades em clubes maiores.

Fisnik Asllani, Paul Wanner ou Nick Woltemade são os exemplos mais notáveis, e David Mokwa pode ser o próximo. O atacante de 22 anos chegou a Elversberg no inverno como sucessor de Younes Ebnoutalib, que o SVE havia trazido da Liga Regional e vendido ao Eintracht Frankfurt um ano depois. No TSG Hoffenheim, Mokwa não conseguiu entrar no time da Bundesliga, mas em Elversberg ele deu o próximo passo. Ele marcou seis gols na segunda metade da temporada da segunda divisão, incluindo dois gols na vitória por 3 a 0 contra o Preußen Münster na última rodada, que garantiu o acesso à primeira divisão.