'Grande tristeza': homenagens chegam para Franco Baresi após o Milan confirmar que o lendário defensor morreu

O ex-goleiro da Itália Dino Zoff prestou homenagem ao seu lendário compatriota. O campeão da Copa do Mundo destacou o imenso impacto de Baresi dentro e fora de campo.

"É um momento de grande tristeza pela morte de uma pessoa extraordinária, um jogador de futebol." Zoff relembra Baresi. "Franco era uma pessoa gentil e um campeão dentro e fora de campo. É realmente uma perda enorme para a família dele, para os torcedores e para o futebol italiano. Como jogador, ele venceu em todos os níveis: copas, títulos de liga e com a seleção nacional, tudo com muito mérito. A perda de Franco é uma perda para todo o esporte italiano."