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'Grande tristeza': homenagens chegam para Franco Baresi após o Milan confirmar que o lendário defensor morreu
Lenda do Milan morre
O mundo do futebol foi mergulhado em luto após a morte da lenda do Milan e da Itália Baresi, aos 66 anos. O icônico zagueiro é amplamente considerado um dos maiores defensores da história do esporte. Baresi passou toda a sua carreira profissional no Milan, firmando-se como um símbolo da hegemonia do clube. Sua morte provocou uma imediata onda de pesar de ex-companheiros de equipe, clubes rivais e órgãos dirigentes do futebol.
- Getty Images
Zoff expressou suas condolências
O ex-goleiro da Itália Dino Zoff prestou homenagem ao seu lendário compatriota. O campeão da Copa do Mundo destacou o imenso impacto de Baresi dentro e fora de campo.
"É um momento de grande tristeza pela morte de uma pessoa extraordinária, um jogador de futebol." Zoff relembra Baresi. "Franco era uma pessoa gentil e um campeão dentro e fora de campo. É realmente uma perda enorme para a família dele, para os torcedores e para o futebol italiano. Como jogador, ele venceu em todos os níveis: copas, títulos de liga e com a seleção nacional, tudo com muito mérito. A perda de Franco é uma perda para todo o esporte italiano."
Real Madrid relembra batalhas europeias
O Real Madrid divulgou um comunicado emocionante expressando condolências à família de Baresi e ao Milan. O gigante espanhol relembrou seus famosos confrontos pela Copa dos Campeões da Europa contra Baresi durante a era Arrigo Sacchi. O Milan eliminou o Real Madrid no caminho para erguer o troféu tanto em 1989 quanto em 1990. Baresi foi o capitão do Rossoneri na icônica vitória por 5 a 0 sobre o time espanhol durante aquele período dominante.
A Uefa também prestou homenagens ao condecorado defensor. A entidade que rege o futebol europeu elogiou uma carreira estelar que incluiu três Copas dos Campeões da Europa, duas Supercopas da Uefa e 81 partidas pela seleção da Itália.
- AFP
O futebol italiano se une em luto
Clubes de toda a península italiana se uniram para prestar homenagem ao ícone falecido. O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, e o técnico Massimiliano Allegri divulgaram uma mensagem conjunta de profundo pesar à família de Baresi. O também clube da Serie A Monza compartilhou sua tristeza, descrevendo Baresi como um ícone global do futebol. Eles elogiaram o ex-zagueiro como um exemplo absoluto para as futuras gerações seguirem.
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