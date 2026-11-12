Nascido no oeste de Londres, King é formado nas categorias de base do Fulham, clube ao qual chegou aos oito anos. Estreou em jogos oficiais em agosto de 2024 e já soma 57 partidas pelo clube.

A experiência trouxe mais maturidade e confiança. Ágil, o jovem se tornou conhecido pela disposição para receber a bola em espaços reduzidos e encontrar brechas até nas defesas mais fechadas.

À vontade ao se movimentar pelo gramado, King às vezes faz o futebol parecer fácil, e raramente se abala em campo. Há algum tempo, ele é apontado como uma das maiores promessas, e seu desenvolvimento já impressionante agora ganha impulso no cenário internacional.