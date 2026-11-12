‘Grande transferência’ pode acontecer ‘em breve’ para Josh King, novato da seleção inglesa: Darren Bent explica em que o ‘talento especial’ do Fulham ainda pode evoluir
Prodígio adolescente faz o jogo parecer fácil
Nascido no oeste de Londres, King é formado nas categorias de base do Fulham, clube ao qual chegou aos oito anos. Estreou em jogos oficiais em agosto de 2024 e já soma 57 partidas pelo clube.
A experiência trouxe mais maturidade e confiança. Ágil, o jovem se tornou conhecido pela disposição para receber a bola em espaços reduzidos e encontrar brechas até nas defesas mais fechadas.
À vontade ao se movimentar pelo gramado, King às vezes faz o futebol parecer fácil, e raramente se abala em campo. Há algum tempo, ele é apontado como uma das maiores promessas, e seu desenvolvimento já impressionante agora ganha impulso no cenário internacional.
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King espera estrear pela seleção principal da Inglaterra
King, que representou a Inglaterra em todas as categorias de base, do sub-15 ao sub-21, espera estrear pela seleção principal contra a Croácia ou a Espanha na Liga das Nações da Uefa, após receber sua primeira convocação de Thomas Tuchel.
Se mostrar seu valor no mais alto nível, sua valorização será ainda maior, com olhares de interesse vindos de longe já voltados para Craven Cottage. Uma proposta de transferência de grande valor é considerada apenas uma questão de tempo, já que todas as equipes buscam criatividade capaz de mudar o rumo das partidas.
King está destinado a deixar o Fulham em breve?
Questionado sobre a convocação de King para a seleção e se os dias do jogador no Fulham podem estar contados, Bent, ex-atacante do Fulham e da Inglaterra, falou à GOAL em parceria com o MrQ Live Casino: “Acho que essa grande transferência pode acontecer mais cedo do que se imagina, porque ele surgiu com tudo.
“Ele é fantástico pelo que consegue fazer. A única crítica que talvez se possa fazer diz respeito aos números dele. Será que consegue melhorar um pouco seus números de gols e assistências? Fora isso, é um talento especial.
“Ele consegue driblar adversários. Consegue criar jogadas. Também se sente confortável ao receber a bola em qualquer situação. Rompe as linhas com um passe. Rompe as linhas quando avança com a bola, driblando. Sou um grande admirador dele, e ele vai ficar cada vez melhor.
“Infelizmente para o Fulham, parece que o clube vai perder um talento muito, muito especial. Mas fico encantado de vê-lo na seleção da Inglaterra, e ele merece plenamente a convocação, porque tem jogado muito bem.”
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Jovem trabalha ao lado de Bellingham e companhia
Como Bent sugeriu, há aspectos do jogo de King que podem melhorar. Embora sua qualidade com a bola seja inquestionável, às vezes ele poderia aproveitá-la melhor. Jogadores com seu perfil são avaliados pelos resultados que produzem em campo.
Até agora, ele marcou apenas quatro gols pelo Fulham. Na temporada passada, deu somente duas assistências e soma o mesmo número em 2026-27. É claro que ele precisa de alguém para aproveitar as chances que cria, mas também pode criar mais oportunidades.
Trabalhar com jogadores de destaque na seleção inglesa deve ajudar King a desenvolver ainda mais seu potencial, já que ele treina ao lado de nomes como Jude Bellingham, Morgan Rogers, Eberechi Eze e Morgan Gibbs-White. Cole Palmer e Phil Foden aumentam a concorrência pela posição de camisa 10. Para seguir atuando pela seleção e ter um futuro em um clube de patamar mais alto no futebol, King precisará manter seu nível individual.
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