Segundo informações da revista Sport Bild, o RB Leipzig demonstrou interesse no jogador de 29 anos. De acordo com a publicação, Martin Demichelis, o novo técnico do time da Saxônia, pretende jogar com dois volantes no futuro e vê em Amiri o parceiro perfeito para o titular Christoph Baumgartner.
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Grande transferência na Bundesliga? Rival estaria de olho no jogador da seleção mundial Nadiem Amiri, do Mainz 05
Já havia rumores sobre o interesse do Real Madrid pelo meio-campista no verão passado. Na época, porém, as negociações não chegaram a esquentar de verdade. O BVB e clubes da Premier League também estavam de olho em Amiri naquela época; dizem que o jogador de 29 anos teria sido até mesmo a primeira escolha do técnico do Dortmund, Niko Kovac.
Em Leipzig, Amiri poderá mostrar seu talento na Liga dos Campeões na próxima temporada. Como terceiro colocado na última temporada, o RB se classificou novamente para a competição após um ano de ausência. O Mainz, clube de Amiri, por outro lado, ficou de fora das competições internacionais.
No Mainz 05, o jogador de 29 anos foi um dos pilares da equipe. Apesar de um longo período de recuperação de lesão, ele entrou em campo 35 vezes em todas as competições, marcando 17 gols e dando quatro assistências.
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Amiri foi convocado por Julian Nagelsmann para a Copa do Mundo
Seu excelente desempenho acabou por convencer também o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, que o convocou para a lista de 26 jogadores para a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México.
Lá, Amiri entrou em campo como reserva na segunda partida da fase de grupos contra a Costa do Marfim e nas oitavas de final contra o Paraguai. Contra os africanos, ele deu um excelente cruzamento para Deniz Undav, preparando diretamente o gol do empate em 1 a 1.
Seu contrato em Mainz vai até 30 de junho de 2028. Em caso de transferência, o Leipzig teria que pagar uma indenização correspondente ao Mainz 05, que só poderia ser arcarada por meio de eventuais vendas. A saída do muito cobiçado Yan Diomande poderia, nesse sentido, injetar dinheiro fresco nos cofres do clube.