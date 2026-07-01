Já havia rumores sobre o interesse do Real Madrid pelo meio-campista no verão passado. Na época, porém, as negociações não chegaram a esquentar de verdade. O BVB e clubes da Premier League também estavam de olho em Amiri naquela época; dizem que o jogador de 29 anos teria sido até mesmo a primeira escolha do técnico do Dortmund, Niko Kovac.

Em Leipzig, Amiri poderá mostrar seu talento na Liga dos Campeões na próxima temporada. Como terceiro colocado na última temporada, o RB se classificou novamente para a competição após um ano de ausência. O Mainz, clube de Amiri, por outro lado, ficou de fora das competições internacionais.

No Mainz 05, o jogador de 29 anos foi um dos pilares da equipe. Apesar de um longo período de recuperação de lesão, ele entrou em campo 35 vezes em todas as competições, marcando 17 gols e dando quatro assistências.



