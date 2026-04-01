Segundo uma reportagem da Sport Bild, os dirigentes do Effzeh estariam exigindo agora 50 milhões de euros pelo jogador.
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Grande transferência em risco? O 1. FC Köln parece estar aumentando enormemente o valor exigido pela transferência de Said El Mala
Há algum tempo que se diz que o Brighton & Hove Albion está interessado em El Mala; nas últimas semanas, porém, os ingleses foram rejeitados pelos dirigentes do Colônia com várias ofertas pelo jogador de 19 anos.
Agora, a disputa pela contratação da estrela em ascensão pode recomeçar. A nível pessoal, o Brighton e El Mala já teriam chegado a um acordo, mas, segundo informações, os Seagulls não estão dispostos a pagar mais do que 35 milhões de euros.
Entretanto, o Brighton não é o único clube da Ilha de Gran Bretanha a bater à porta do clube da cidade da catedral por Said El Mala. Entre outros, o Chelsea também teria manifestado interesse. Para se preparar para novas negociações, segundo informações do Sport-Bild, o jogador estaria pensando em voltar a buscar assessoria profissional e contratar um agente. Há algumas semanas, o jogador de 19 anos é gerenciado por sua família.
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Durante a pausa para os jogos internacionais, o Colônia discute os próximos passos em relação a El Mala
Do lado do Colônia, porém, não há pressa. Após a demissão do técnico Lukas Kwasniok devido à atual crise de resultados e a promoção de Rene Wagner ao cargo de novo treinador principal, a intenção é chegar a um acordo sobre o rumo a seguir na questão de El Mala durante a pausa para os jogos internacionais. O contrato do atacante, de qualquer forma, vai até 2030 e não há cláusula de rescisão.
Nesse contexto, o clube teria comprado do Viktoria Köln, ex-clube de El Mala, a participação de 10% nos lucros de uma eventual revenda. Para isso, o Effzeh teria desembolsado, aparentemente, dois milhões de euros.
El Mala vem impressionando em todos os aspectos em sua temporada de estreia na Bundesliga. Em 27 partidas, o jogador de 19 anos marcou dez gols e deu quatro assistências.
Said El Mala: Seus números no 1. FC Köln
Jogos
Gols
Assistências
Cartões amarelos
Cartões vermelhos
29
10
4
3
0