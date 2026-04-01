Há algum tempo que se diz que o Brighton & Hove Albion está interessado em El Mala; nas últimas semanas, porém, os ingleses foram rejeitados pelos dirigentes do Colônia com várias ofertas pelo jogador de 19 anos.

Agora, a disputa pela contratação da estrela em ascensão pode recomeçar. A nível pessoal, o Brighton e El Mala já teriam chegado a um acordo, mas, segundo informações, os Seagulls não estão dispostos a pagar mais do que 35 milhões de euros.

Entretanto, o Brighton não é o único clube da Ilha de Gran Bretanha a bater à porta do clube da cidade da catedral por Said El Mala. Entre outros, o Chelsea também teria manifestado interesse. Para se preparar para novas negociações, segundo informações do Sport-Bild, o jogador estaria pensando em voltar a buscar assessoria profissional e contratar um agente. Há algumas semanas, o jogador de 19 anos é gerenciado por sua família.