Grande susto com lesão para o Brasil: Raphinha é forçado a sair de campo durante a vitória sobre o Haiti na Copa do Mundo

O Brasil conquistou sua primeira vitória nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 com uma confortável vitória por 3 a 0 sobre o Haiti. Dois gols de Matheus Cunha e um de Vinicius Júnior selaram o resultado e fortaleceram a posição da Seleção no Grupo C.

No entanto, o principal assunto após a partida foi a condição física de Raphinha. O ponta do Barcelona sofreu uma lesão no tendão da coxa e foi substituído pelo jovem Rayan, do Bournemouth, aos 40 minutos. A lesão gerou preocupações imediatas, considerando os problemas anteriores de Raphinha no tendão da coxa neste ano, e a comissão médica do Brasil deve avaliar a gravidade do problema.