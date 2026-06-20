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Yosua Arya

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Grande susto com lesão para o Brasil: Raphinha é forçado a sair de campo durante a vitória sobre o Haiti na Copa do Mundo

Raphinha
Brasil
Brasil x Haiti
Copa do Mundo
Neymar

O Brasil conquistou sua primeira vitória nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 com uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Haiti, mas as preocupações com a condição física de Raphinha ofuscaram o resultado. O ponta do Barcelona foi forçado a sair de campo após sentir uma contratura no tendão da coxa, deixando Carlo Ancelotti à espera de novos exames. Enquanto isso, houve notícias mais animadoras em outra frente, com Neymar se aproximando de seu retorno.

  • Lesão de Raphinha ofusca a primeira vitória do Brasil na Copa do Mundo

    O Brasil conquistou sua primeira vitória nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 com uma confortável vitória por 3 a 0 sobre o Haiti. Dois gols de Matheus Cunha e um de Vinicius Júnior selaram o resultado e fortaleceram a posição da Seleção no Grupo C.

    No entanto, o principal assunto após a partida foi a condição física de Raphinha. O ponta do Barcelona sofreu uma lesão no tendão da coxa e foi substituído pelo jovem Rayan, do Bournemouth, aos 40 minutos. A lesão gerou preocupações imediatas, considerando os problemas anteriores de Raphinha no tendão da coxa neste ano, e a comissão médica do Brasil deve avaliar a gravidade do problema.

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  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ancelotti e Paquetá esclarecem as dúvidas

    O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, admitiu que ainda não sabia a gravidade da lesão. O italiano disse após a partida: “Raphinha será avaliado amanhã; neste momento, não sabemos o que aconteceu.”

    O meio-campista Lucas Paquetá também expressou preocupação com o estado do companheiro de equipe. “Acho que estamos todos preocupados. Esperamos que não seja nada grave. Ainda não sei de nada, ele ainda precisa fazer um exame”, disse Paquetá.

  • O retorno de Neymar dá um impulso na hora certa

    Embora a lesão de Raphinha tenha gerado incerteza, o Brasil recebeu notícias animadoras sobre Neymar. O atacante está prestes a retornar, após perder as duas primeiras partidas da fase de grupos devido a uma lesão na panturrilha. Ancelotti confirmou que o retorno de Neymar está próximo.

    Ancelotti disse: “Neymar vai treinar amanhã individualmente e, na segunda-feira, com o resto da equipe. Ele estará à disposição para a partida contra a Escócia.”

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Brasil se concentra na disputa do Grupo C

    O Brasil enfrenta agora uma fase crucial em sua busca pelo título do Grupo C. O retorno esperado de Neymar deve reforçar as opções de Ancelotti, mas a atenção continuará voltada para os exames médicos de Raphinha. A Seleção lidera atualmente o Grupo C com quatro pontos e enfrentará a Escócia no Miami Stadium na quarta-feira.

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