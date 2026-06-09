"Grande surpresa" - O Arsenal demite membro importante da equipe técnica poucos dias após a derrota na final da Liga dos Campeões

O departamento médico esteve sob intenso escrutínio devido a várias crises físicas durante a reta final do campeonato. Diversas opiniões internas surgiram para debater os fatores que levaram o Arsenal a perder figuras importantes como Martin Odegaard, Bukayo Saka, Jurrien Timber e Kai Havertz por longos períodos durante a campanha que resultou na conquista do título.

A comissão técnica analisou minuciosamente a intensidade dos treinos, a escolha dos jogos, a rotação do elenco e a qualidade dos cuidados físicos para entender por que certos jogadores não resistiram às imensas exigências físicas. A filosofia de treinamento intransigente e de alta intensidade de Mikel Arteta acabou rendendo títulos, embora contratempos imprevisíveis, como a fratura no pé de Mikel Merino em janeiro — antes de seu retorno na última rodada —, tenham complicado fortemente a campanha do departamento.