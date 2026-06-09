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"Grande surpresa" - O Arsenal demite membro importante da equipe técnica poucos dias após a derrota na final da Liga dos Campeões
O Arsenal demite o chefe da equipe médica
O diretor executivo Richard Garlick comunicou ao jogador de 51 anos sua demissão imediata durante uma reunião de última hora na última segunda-feira. De acordo com reportagens do The Telegraph, a decisão pegou a equipe interna completamente de surpresa, já que o clube havia recentemente contratado o fisioterapeuta espanhol Joaquín Acedo para analisar seu histórico problemático de lesões. Apesar de terem conduzido uma campanha exaustiva de 63 jogos para conquistar seu primeiro título do campeonato em 22 anos, a diretoria optou por agir rapidamente após o término da campanha europeia.
Surpresa interna em torno da saída
O processo formal por trás da decisão ainda não está claro, deixando os colegas chocados com a saída repentina do presidente da Associação Médica da Federação Inglesa de Futebol. Conforme detalhado na reportagem original, sabe-se que a notícia foi uma grande surpresa para Iqbal e para outros membros da equipe médica. O caráter abrupto da saída chama a atenção, considerando a longa trajetória de oito anos do médico no Crystal Palace e suas funções anteriores nas equipes principais do Liverpool e do Tottenham Hotspur.
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Debates sobre a carga de trabalho surgem após triunfo histórico
O departamento médico esteve sob intenso escrutínio devido a várias crises físicas durante a reta final do campeonato. Diversas opiniões internas surgiram para debater os fatores que levaram o Arsenal a perder figuras importantes como Martin Odegaard, Bukayo Saka, Jurrien Timber e Kai Havertz por longos períodos durante a campanha que resultou na conquista do título.
A comissão técnica analisou minuciosamente a intensidade dos treinos, a escolha dos jogos, a rotação do elenco e a qualidade dos cuidados físicos para entender por que certos jogadores não resistiram às imensas exigências físicas. A filosofia de treinamento intransigente e de alta intensidade de Mikel Arteta acabou rendendo títulos, embora contratempos imprevisíveis, como a fratura no pé de Mikel Merino em janeiro — antes de seu retorno na última rodada —, tenham complicado fortemente a campanha do departamento.
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Arteta reorganiza a equipe antes da pré-temporada
O clube do norte de Londres precisa acelerar a busca por um substituto de alto nível antes que o elenco principal retorne aos treinos de verão. Reestruturar a equipe técnica de forma eficaz é agora fundamental para que Arteta proteja a resistência física dos jogadores, que buscam defender o título do campeonato diante de um grupo de rivais extremamente competitivos. Essa reformulação da comissão técnica precisa ser concluída rapidamente antes do início oficial da nova temporada da Premier League 2026-27, em 22 de agosto.