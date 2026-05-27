Grande surpresa no mercado de transferências do FC Bayern! O Manchester City parece estar interessado em contratar um jogador que corre o risco de ser dispensado pelo FCB

Segundo o jornal, o Bayern exige entre dez e 15 milhões de euros pelo Nübel. Também por esse motivo, o VfB acabou desistindo de contratar definitivamente o goleiro, que está emprestado há três anos, embora o técnico Sebastian Hoeneß, segundo o Sport Bild, tivesse grande vontade de continuar com Nübel e tivesse comunicado isso à diretoria esportiva.

No entanto, o salário de Nübel também foi, no fim das contas, o motivo decisivo para que o jogador de 29 anos disputasse sua 129ª e última partida pelo VfB na final da Copa da Alemanha contra seu clube de origem, no último sábado. Pois, por um lado, Nübel não estaria disposto a grandes concessões; por outro, o clube alemão recordista de títulos teria assumido a maior parte dos 11 milhões de euros anuais divulgados, arcando com 7 milhões no âmbito do acordo de empréstimo.

No VfB, Dennis Seimen deve agora ter a chance de se estabelecer como o novo goleiro titular nos próximos anos, em uma temporada 2026/27 cheia de desafios esportivos, incluindo a participação na Liga dos Campeões. Seimen foi emprestado ao SC Paderborn na última temporada e, com atuações sólidas, foi um jogador-chave do time da Westfália Oriental na conquista do terceiro acesso à Bundesliga na história do clube.

Seimen saiu da base do Karlsruher SC para o VfB, passou por todas as categorias de base desde a sub-17 e agora retorna ao clube da Suábia como novo goleiro titular. Nübel, por sua vez, teria sido informado há algum tempo, durante uma “reunião secreta” com o treinador de goleiros do Bayern de Munique, Michael Rechner, de que não teria “nenhum papel” mais nos planos do clube campeão.