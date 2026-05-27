Segundo a revista Sport Bild, a Juventus de Turim e o Manchester City teriam entrado em contato com o clube alemão, atual detentor do recorde de títulos, a respeito de Nübel e já estariam em contato com a equipe de assessoria do goleiro de 29 anos.
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Grande surpresa no mercado de transferências do FC Bayern! O Manchester City parece estar interessado em contratar um jogador que corre o risco de ser dispensado pelo FCB
Segundo o jornal, o Bayern exige entre dez e 15 milhões de euros pelo Nübel. Também por esse motivo, o VfB acabou desistindo de contratar definitivamente o goleiro, que está emprestado há três anos, embora o técnico Sebastian Hoeneß, segundo o Sport Bild, tivesse grande vontade de continuar com Nübel e tivesse comunicado isso à diretoria esportiva.
No entanto, o salário de Nübel também foi, no fim das contas, o motivo decisivo para que o jogador de 29 anos disputasse sua 129ª e última partida pelo VfB na final da Copa da Alemanha contra seu clube de origem, no último sábado. Pois, por um lado, Nübel não estaria disposto a grandes concessões; por outro, o clube alemão recordista de títulos teria assumido a maior parte dos 11 milhões de euros anuais divulgados, arcando com 7 milhões no âmbito do acordo de empréstimo.
No VfB, Dennis Seimen deve agora ter a chance de se estabelecer como o novo goleiro titular nos próximos anos, em uma temporada 2026/27 cheia de desafios esportivos, incluindo a participação na Liga dos Campeões. Seimen foi emprestado ao SC Paderborn na última temporada e, com atuações sólidas, foi um jogador-chave do time da Westfália Oriental na conquista do terceiro acesso à Bundesliga na história do clube.
Seimen saiu da base do Karlsruher SC para o VfB, passou por todas as categorias de base desde a sub-17 e agora retorna ao clube da Suábia como novo goleiro titular. Nübel, por sua vez, teria sido informado há algum tempo, durante uma “reunião secreta” com o treinador de goleiros do Bayern de Munique, Michael Rechner, de que não teria “nenhum papel” mais nos planos do clube campeão.
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FC Bayern: troca com o Newcastle United envolvendo Nübel e Anthony Gordon?
Foi-lhe recomendado com urgência que procurasse um novo clube. Até o momento, ainda não houve nenhuma conversa pessoal com o diretor esportivo Max Eberl ou com o diretor técnico Christoph Freund.
Já na semana passada, o site ran.de havia noticiado que Nübel não jogaria nem pelo VfB nem pelo time de Munique na próxima temporada, e que três grandes clubes, cujos nomes não foram revelados, disputavam os serviços do goleiro da seleção nacional. Diziam que o Bayern esperava especialmente por ofertas da Premier League, conhecida por seu poder aquisitivo, para negociar uma situação vantajosa tanto para o jogador quanto para o clube.
Por um lado, Nübel provavelmente não precisaria aceitar uma redução salarial; por outro, o FC Bayern muito provavelmente receberia o valor de transferência desejado pelo goleiro, contratado em 2020 sem custos de transferência do FC Schalke 04. Recentemente, o Bild chegou a especular que Nübel poderia ser usado como moeda de troca na transferência de Anthony Gordon.
De acordo com relatos coincidentes da mídia, o Newcastle United quer se reestruturar na posição de goleiro e, segundo a Sky, já teria feito contato com Robin Risser, do RC Lens. No entanto, o sensacional campeão da Copa da França estaria exigindo entre 30 e 40 milhões de euros. Nübel, por sua vez, poderia ser usado como moeda de troca para reduzir o valor da transferência de Gordon.
Segundo informações, os Magpies estão pedindo até 80 milhões de euros pelo jogador cobiçado pelo Bayern. Gordon já vem sendo associado a uma transferência para Munique há muitas semanas, pois, tanto como reserva de Harry Kane quanto como concorrente de Luis Diaz na ala esquerda, ele elevaria a qualidade do elenco a um novo patamar. No entanto, segundo o Mundo Deportivo, o FC Barcelona estaria agora na pole position na disputa pelo jogador da seleção inglesa.
Em Newcastle, Aaron Ramsdale e Nick Pope disputaram a posição de titular ao longo de toda a temporada. Nunca houve clareza: Ramsdale acabou disputando 23 jogos, enquanto Pope chegou a 36 partidas. Aqui, Nübel teria, portanto, boas chances de conquistar uma vaga no time titular.
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O Manchester City não seria uma boa opção para Nübel — a Juventus, por outro lado, sim
A situação para ele no Manchester City parece bem mais complicada. Lá, Gianluigi Donnarumma é titular e, além disso, ele já tem em James Trafford um reserva pelo qual os Skyblues pagaram 31 milhões de euros no verão passado. No entanto, os rumores de que Trafford pode deixar o clube estão se intensificando; assim, pelo menos o papel de reserva poderia ficar disponível para Nübel. A única dúvida é se ele estaria disposto a aceitar tal situação, como já aconteceu no Bayern com Manuel Neuer.
Talvez uma transferência para a Juventus seja a opção mais promissora para Nübel. Pois também lá há incerteza, após o fim da temporada, sobre como ficará a situação na posição de goleiro. Michele Di Gregorio foi o goleiro titular durante grande parte da última temporada, mas aparentemente não convenceu totalmente e, por isso, foi várias vezes colocado no banco em favor do reserva Mattia Perin.
Reportagens da mídia italiana também alimentam os rumores de que o carrossel de goleiros na Juve pode continuar girando. O Football Italia, por exemplo, informa que a Juve já teria definido um preço para Di Gregorio. Por 15 milhões de euros, ele poderia deixar a Velha Senhora, segundo a reportagem.
Alexander Nübel: Dados de desempenho e estatísticas
Clube Jogos Gols sofridos Jogos sem sofrer gols VfB Stuttgart 129 180 38 AS Monaco 97 126 24 FC Schalke 04 53 76 14 FC Bayern 4 4 1