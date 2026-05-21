Grande surpresa no FC Bayern! Um jogador estaria pensando em encerrar repentinamente a carreira

No entanto, talvez a propensão a lesões nos últimos anos esteja levando Guerreiro a pensar em encerrar a carreira. Só nesta temporada, ele ficou de fora com frequência devido a quatro lesões. Já na época em que jogava pelo BVB, Guerreiro enfrentava repetidamente problemas musculares e lesões.

Guerreiro havia se transferido de Dortmund para Munique em 2023, sem custo de transferência, a pedido do então técnico Thomas Tuchel. Lá, ele jogou regularmente, mas nunca conseguiu ir além do papel de jogador versátil e reserva, e raramente chegou perto do desempenho que apresentava nos dias de glória em Dortmund.

Apesar disso, o diretor esportivo Max Eberl destacou as qualidades do português e seu caráter ao anunciar que o contrato de Guerreiro não seria renovado. “Sempre se podia contar com o Rapha em campo; além disso, personalidades como a dele enriquecem qualquer vestiário”, disse Eberl. Vincent Kompany também sempre se mostrou satisfeito com Guerreiro. “Tenho um grande jogador, um profissional fantástico. Alguém que sempre ajuda a equipe”, disse o belga, por exemplo, em dezembro do ano passado.