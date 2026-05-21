Segundo o site Absolut Bayern, Guerreiro, com apenas 32 anos, também estaria pensando em encerrar a carreira. Pelo menos, ele gostaria de manter essa opção em aberto, segundo o site. Rumores sobre para onde o português poderia ir após deixar o clube alemão recordista de títulos têm sido escassos ultimamente.
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Grande surpresa no FC Bayern! Um jogador estaria pensando em encerrar repentinamente a carreira
Quando foi anunciada a iminente saída do jogador, com o término de seu contrato no final de março, considerava-se provável uma transferência de Guerreiro para Portugal. Em meados de maio, a revista Sport Bild também informou que o Benfica de Lisboa estaria bastante interessado em contratar o jogador versátil. Segundo a publicação, o clube português de ponta já estaria em contato com a equipe de Guerreiro há algum tempo. Além disso, o jogador de 32 anos estaria disposto a se transferir para o Benfica, segundo a reportagem.
Para o jogador, que já disputou 65 partidas pela seleção portuguesa, esta seria sua primeira passagem por um clube profissional em Portugal. Guerreiro, nascido e criado na França, iniciou sua carreira nas categorias de base do Blanc-Mesnil SF e, após passagens pelo INF Clairefontaine, SM Caen, FC Lorient e Borussia Dortmund, chegou a Munique.
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Raphael Guerreiro teve que lidar com lesões musculares com frequência no Bayern de Munique e no BVB
No entanto, talvez a propensão a lesões nos últimos anos esteja levando Guerreiro a pensar em encerrar a carreira. Só nesta temporada, ele ficou de fora com frequência devido a quatro lesões. Já na época em que jogava pelo BVB, Guerreiro enfrentava repetidamente problemas musculares e lesões.
Guerreiro havia se transferido de Dortmund para Munique em 2023, sem custo de transferência, a pedido do então técnico Thomas Tuchel. Lá, ele jogou regularmente, mas nunca conseguiu ir além do papel de jogador versátil e reserva, e raramente chegou perto do desempenho que apresentava nos dias de glória em Dortmund.
Apesar disso, o diretor esportivo Max Eberl destacou as qualidades do português e seu caráter ao anunciar que o contrato de Guerreiro não seria renovado. “Sempre se podia contar com o Rapha em campo; além disso, personalidades como a dele enriquecem qualquer vestiário”, disse Eberl. Vincent Kompany também sempre se mostrou satisfeito com Guerreiro. “Tenho um grande jogador, um profissional fantástico. Alguém que sempre ajuda a equipe”, disse o belga, por exemplo, em dezembro do ano passado.
Raphael Guerreiro: Dados de desempenho e estatísticas no FC Bayern e no BVB
Clube Jogos Gols Assistências FC Bayern 94 14 8 Borussia Dortmund 224 40 50