Segundo o jornalista Raul Varela, da Rádio Marca, o Real Madrid tem o ex-técnico da Bundesliga Pellegrino Matarazzo na mira como alternativa ao “The Special One”, caso a transferência do português para Madri não se concretize.
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Grande surpresa no banco de reservas? O Real Madrid parece estar considerando um ex-técnico da Bundesliga como plano B para José Mourinho
Segundo o relatório, a diretoria liderada pelo presidente Florentino Pérez estaria avaliando várias opções para substituir Álvaro Arbeloa, sendo que a filosofia de jogo de Matarazzo, bastante moderna, seria muito apreciada no Real Madrid, o que lhe renderia grande popularidade entre os Blancos.
No entanto, a reportagem também destaca que uma transferência do americano de 48 anos para o Real Madrid seria bastante improvável. Em Madri, continuam a se manifestar claramente a favor de Mourinho como novo técnico; segundo o especialista belga em transferências Sacha Tavolieri, a contratação já estaria praticamente fechada.
Assim, o anúncio oficial do clube madrilenho deve ocorrer já na próxima semana. Nos últimos dias, já havia indícios de um retorno de Mourinho ao seu antigo clube. “The Special One” possui uma cláusula de rescisão de três milhões de euros em seu contrato com o Benfica, válido até 2027.
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Matarazzo conquistou a Copa del Rey com a Real Sociedad
Matarazzo, por sua vez, tem contrato com seu atual clube, a Real Sociedad, válido até 2027. O ex-técnico do VfB Stuttgart e do TSG Hoffenheim assumiu o comando do time basco no final de dezembro de 2025 e levou a equipe, que antes passava por uma crise, de volta às posições de destaque, além de conquistar a Copa del Rey.
Com isso, já está garantido que o Real Sociedad disputará a Liga Europa na próxima temporada, apesar de ocupar atualmente a oitava posição na LaLiga espanhola.