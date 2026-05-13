Grande surpresa no banco de reservas? O Real Madrid parece estar considerando um ex-técnico da Bundesliga como plano B para José Mourinho

Segundo o relatório, a diretoria liderada pelo presidente Florentino Pérez estaria avaliando várias opções para substituir Álvaro Arbeloa, sendo que a filosofia de jogo de Matarazzo, bastante moderna, seria muito apreciada no Real Madrid, o que lhe renderia grande popularidade entre os Blancos.

No entanto, a reportagem também destaca que uma transferência do americano de 48 anos para o Real Madrid seria bastante improvável. Em Madri, continuam a se manifestar claramente a favor de Mourinho como novo técnico; segundo o especialista belga em transferências Sacha Tavolieri, a contratação já estaria praticamente fechada.

Assim, o anúncio oficial do clube madrilenho deve ocorrer já na próxima semana. Nos últimos dias, já havia indícios de um retorno de Mourinho ao seu antigo clube. “The Special One” possui uma cláusula de rescisão de três milhões de euros em seu contrato com o Benfica, válido até 2027.