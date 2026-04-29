Grande surpresa na sucessão de Kuntz: o HSV parece estar tentando contratar jogadores do FC Bayern

O HSV está à procura de um novo diretor esportivo desde a saída inesperada de Stefan Kuntz no final de 2025. De acordo com a Sport Bild, uma agência de recrutamento foi contratada para a busca e, com base no perfil de requisitos do clube, entrou em contato com Krüger.

O nome da ex-jogadora da Bundesliga, de 40 anos, teria inicialmente constado da lista de pré-selecionados. Krüger teria então entrado na seleção final e “se saído muito bem”.

Durante os quatro meses de busca por um novo diretor pelo Hamburgo, foram cogitados, entre outros, o ex-diretor esportivo do BVB, Sebastian Kehl (46), e o atual diretor esportivo do HSV, Claus Costa (41).