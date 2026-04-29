Enquanto o Sport Bild afirma que a atual diretora de Organização e Infraestrutura do FCB tem “as melhores chances” de ser escolhida, o Abendblatt vai ainda mais longe: segundo o jornal, Krüger será “apresentada em breve”.
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Grande surpresa na sucessão de Kuntz: o HSV parece estar tentando contratar jogadores do FC Bayern
O HSV está à procura de um novo diretor esportivo desde a saída inesperada de Stefan Kuntz no final de 2025. De acordo com a Sport Bild, uma agência de recrutamento foi contratada para a busca e, com base no perfil de requisitos do clube, entrou em contato com Krüger.
O nome da ex-jogadora da Bundesliga, de 40 anos, teria inicialmente constado da lista de pré-selecionados. Krüger teria então entrado na seleção final e “se saído muito bem”.
Durante os quatro meses de busca por um novo diretor pelo Hamburgo, foram cogitados, entre outros, o ex-diretor esportivo do BVB, Sebastian Kehl (46), e o atual diretor esportivo do HSV, Claus Costa (41).
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Kathleen Krüger está no FC Bayern há 22 anos
Durante sua carreira como jogadora, Krüger atuou pelo Bayern de 2004 a 2009 e, a partir de 2010, foi assistente do então diretor esportivo do FCB, Christian Nerlinger. Posteriormente, trabalhou por doze anos como gerente da equipe profissional.
Em 2024, ela assumiu o cargo de diretora de Organização e Infraestrutura. Seu contrato com o clube alemão, recordista em títulos, é por tempo indeterminado. Caso Krüger se transfira para o HSV como diretora esportiva, ela seria a primeira mulher a ocupar tal cargo na Bundesliga.