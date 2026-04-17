Em declarações ao jornal *Bild*, o meio-campista confirmou que entrou em contato recentemente com o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann.
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Grande surpresa na seleção alemã para a Copa do Mundo? Estrela da Bundesliga revela contato com Julian Nagelsmann
"Conheço o Julian há muito tempo – ele já foi meu treinador nas categorias de base do Hoffenheim. Mesmo quando sofri uma grave lesão no joelho (Prömel perdeu quase toda a temporada passada devido a uma ruptura do ligamento cruzado, nota do editor), ele entrou em contato comigo. Antes das convocações de março, ele voltou a entrar em contato", revelou Prömel.
“Eu disse a ele que não estaria na lista no final de março, mas mesmo assim fiquei feliz com a conversa”, continuou o jogador de 31 anos, que enfatizou: “Agora sei que ele ainda me tem em mente.” Embora ele “não tenha grandes esperanças para o verão, porque sei que o técnico da seleção não vai fazer grandes mudanças na lista de março. Mas se ele ainda precisar de mim, seja em que função for, quero estar à disposição. Fazer parte da seleção para a Copa do Mundo seria um sonho enorme”, disse Prömel.
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Seleção da DFB: Grischa Prömel ainda vai conseguir entrar no time para a Copa do Mundo?
De volta após uma longa pausa devido a lesão, Prömel começou a temporada no Hoffenheim com boas atuações como reserva. Desde o outono, ele tem sido titular na maioria das vezes e tem contribuído de forma decisiva para a excelente campanha do TSG, que atualmente ocupa a sexta posição. Recentemente, Maximilian Beier, do Dortmund, que também não foi convocado para os jogos internacionais de março, comentou ao jornal FAZ que seu companheiro de equipe no BVB, Waldemar Anton, e Prömel “ficam um pouco ofuscados e não recebem o reconhecimento que realmente merecem”.
Prömel só foi convocado uma vez para a seleção alemã principal até agora; em novembro de 2023, Nagelsmann o convocou posteriormente durante sua segunda gestão como técnico da DFB. Como se sabe, os dois amistosos contra a Turquia (2 a 3) e a Áustria (0 a 2) foram um verdadeiro desastre, mas Prömel não entrou em campo em nenhuma das partidas.
Não só porque ele não foi mais considerado nos últimos dois anos e meio, uma convocação de Prömel para a Copa do Mundo seria, sem dúvida, surpreendente. Afinal, Nagelsmann também havia enfatizado que não pretendia fazer muitas alterações na convocação para os últimos jogos amistosos contra a Suíça (4 a 3) e Gana (2 a 1) no final de março, tendo em vista a Copa do Mundo no verão.
Grischa Prömel já conquistou um título com Julian Nagelsmann
No entanto, Prömel não deve estar sem chances. Felix Nmecha, meio-campista que já estava praticamente garantido na seleção alemã para a Copa do Mundo, sofreu uma ruptura do ligamento lateral do joelho no final de março e está fora de ação no momento. Recentemente, havia dúvidas se o jogador do Dortmund estaria recuperado a tempo para o torneio. Além disso, Nagelsmann convocou em março Anton Stach, do Leeds United, um meio-campista que Prömel ainda poderia substituir na lista para a fase final da Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá.
Para isso, o jogador do Hoffenheim, que provavelmente se transferirá para o VfB Stuttgart no meio do ano sem custo de transferência, precisaria continuar apresentando um bom desempenho na fase final da temporada. Um trunfo poderia ser a boa relação com Nagelsmann, que já o treinou na equipe juvenil do Hoffenheim. Em 2014, os dois conquistaram juntos o título alemão sub-19.
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Grischa Prömel ainda poderá participar do Mundial? Seus números nesta temporada
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