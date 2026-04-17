Grande surpresa na seleção alemã para a Copa do Mundo? Estrela da Bundesliga revela contato com Julian Nagelsmann

De volta após uma longa pausa devido a lesão, Prömel começou a temporada no Hoffenheim com boas atuações como reserva. Desde o outono, ele tem sido titular na maioria das vezes e tem contribuído de forma decisiva para a excelente campanha do TSG, que atualmente ocupa a sexta posição. Recentemente, Maximilian Beier, do Dortmund, que também não foi convocado para os jogos internacionais de março, comentou ao jornal FAZ que seu companheiro de equipe no BVB, Waldemar Anton, e Prömel “ficam um pouco ofuscados e não recebem o reconhecimento que realmente merecem”.

Prömel só foi convocado uma vez para a seleção alemã principal até agora; em novembro de 2023, Nagelsmann o convocou posteriormente durante sua segunda gestão como técnico da DFB. Como se sabe, os dois amistosos contra a Turquia (2 a 3) e a Áustria (0 a 2) foram um verdadeiro desastre, mas Prömel não entrou em campo em nenhuma das partidas.

Não só porque ele não foi mais considerado nos últimos dois anos e meio, uma convocação de Prömel para a Copa do Mundo seria, sem dúvida, surpreendente. Afinal, Nagelsmann também havia enfatizado que não pretendia fazer muitas alterações na convocação para os últimos jogos amistosos contra a Suíça (4 a 3) e Gana (2 a 1) no final de março, tendo em vista a Copa do Mundo no verão.