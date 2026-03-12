A mídia do país escandinavo comemorou a vitória da equipe do técnico Kjetil Knudsen por 3 a 0 (2 a 0) na partida de ida das oitavas de final contra o Sporting Lisboa.
Grande surpresa na Liga dos Campeões: “O rolo compressor amarelo” continua a causar estragos na Europa
“O Bodö/Glimt transformou o Sporting em bacalhau no Aspmyra na noite de quarta-feira”, escreveu a TV2, em alusão ao prato nacional dos portugueses: “O rolo compressor amarelo teve controle total durante a maior parte do jogo e criou chances sem parar.”
Bodö/Glimt, uma potência em casa
Em seu gramado artificial, o Bodö/Glimt mais uma vez demonstrou sua incrível força e agora tem grandes chances de chegar às quartas de final. “Ainda temos um longo caminho pela frente, mas o resultado é fantástico”, disse o ex-jogador do Frankfurt Jens Petter Hauge: “Será uma semana emocionante.”
A decisão será tomada na próxima terça-feira, em Lisboa.
