Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Bodo/GlimtGetty
SID

Traduzido por

Grande surpresa na Liga dos Campeões: “O rolo compressor amarelo” continua a causar estragos na Europa

Após a próxima jornada emocionante do “rolo compressor amarelo”, há grande euforia na Noruega em torno da sensação da Liga dos Campeões, o FK Bodö/Glimt.

A mídia do país escandinavo comemorou a vitória da equipe do técnico Kjetil Knudsen por 3 a 0 (2 a 0) na partida de ida das oitavas de final contra o Sporting Lisboa.

  • “O Bodö/Glimt transformou o Sporting em bacalhau no Aspmyra na noite de quarta-feira”, escreveu a TV2, em alusão ao prato nacional dos portugueses: “O rolo compressor amarelo teve controle total durante a maior parte do jogo e criou chances sem parar.”

    • Publicidade
  • Bodö/GlimtGetty Images

    Bodö/Glimt, uma potência em casa

    Em seu gramado artificial, o Bodö/Glimt mais uma vez demonstrou sua incrível força e agora tem grandes chances de chegar às quartas de final. “Ainda temos um longo caminho pela frente, mas o resultado é fantástico”, disse o ex-jogador do Frankfurt Jens Petter Hauge: “Será uma semana emocionante.”

    A decisão será tomada na próxima terça-feira, em Lisboa.

Liga dos Campeões
Sporting crest
Sporting
SCP
Bodo/Glimt crest
Bodo/Glimt
BOD
0