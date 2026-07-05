Grande surpresa na Copa do Mundo! A FIFA suspende a suspensão por cartão vermelho da estrela em ascensão dos EUA contra a Bélgica

O fim da suspensão fez com que até mesmo o presidente Donald Trump se manifestasse imediatamente. Ele agradeceu pessoalmente à FIFA “por ter feito a coisa certa e revertido uma grande injustiça!”, escreveu ele em sua rede social Truth Social. O ministro das Relações Exteriores dos EUA, Marco Rubio, já havia se pronunciado anteriormente sobre a expulsão. “Eles foram tratados de forma péssima”, disse ele na sala de imprensa da Casa Branca, em Washington.

Balogun havia sido expulso na partida contra a Bósnia-Herzegovina (64º minuto), depois de pisar acidentalmente e de forma infeliz no tornozelo de Tarik Muharemovic. Em seguida, recebeu uma suspensão de um jogo. No entanto, de acordo com o artigo 27 do Regulamento Disciplinar da FIFA, uma punição pode ser suspensa com condicional.

Cristiano Ronaldo foi um dos que se beneficiaram dessa suspensão condicional. Ele havia sido expulso em novembro, durante uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Irlanda, após dar uma cotovelada em Dara O’Shea. Ronaldo foi inicialmente suspenso pela FIFA por três partidas, mas perdeu apenas o confronto seguinte das eliminatórias contra a Armênia. As demais partidas foram suspensas por um ano, com pena suspensa.