Segundo o jornal português A Bola, Ruben Amorim assinará um contrato de dois anos com opção de renovação por mais uma temporada e deverá receber 3,5 milhões de euros líquidos por ano. Amorim teria, portanto, levado a melhor sobre Matthias Jaissle (Al Ahli) e Oliver Glasner (que atuou recentemente no Crystal Palace).
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Grande surpresa e reviravolta! O AC Milan parece ter encontrado um novo técnico
Anteriormente, a Gazzetta dello Sport havia noticiado que Glasner e o Milan já haviam chegado a um acordo para um contrato de dois anos. Posteriormente, porém, o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano desmentiu essa informação, colocou dois novos candidatos em jogo — Amorim e Jaissle — e informou que Glasner teria “perdido terreno”.
Isso aparentemente levou à contratação de Amorim, o que poderia economizar muito dinheiro para seu ex-clube, o Manchester United. Pois o português e sua comissão técnica ainda teriam direito a parte da indenização de 18 milhões de euros após a demissão em janeiro. Segundo a ESPN, esse valor seria reduzido caso Amorim assinasse com o Milan.
Os Red Devils contrataram Amorim como sucessor de Erik ten Hag em novembro de 2024, durante a temporada do Sporting de Lisboa. Embora os sucessos não tenham aparecido, com o United terminando em um desastroso 15º lugar na temporada 2024/25 sob o comando de Amorim e perdendo ainda a final da Liga Europa para o Tottenham, o técnico de 41 anos pôde continuar no cargo. Em janeiro, porém, após dois jogos sem vitórias contra o Leeds e o Wolverhampton, chegou a hora de partir. Michael Carrick assumiu o lugar de Amorim e acabou levando os Red Devils de volta à Liga dos Campeões.
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O AC Milan parece estar interessado em contratar Markus Krösche, do Eintracht Frankfurt
Agora, Amorim terá a missão de colocar o Milan, um clube de ponta acostumado ao sucesso, mas que atravessa uma crise, de volta aos trilhos. Apesar de estar em excelente posição na última rodada da temporada passada, os Rossoneri perderam a vaga na Liga dos Campeões. Em seguida, houve uma grande reformulação no elenco: além do técnico Massimiliano Allegri, também foram demitidos o diretor executivo Giorgio Furlani, o diretor esportivo Igli Tare e o diretor técnico Geoffrey Moncada.
Há algumas semanas, o Milan não está apenas em busca de um novo técnico, mas também de um novo líder forte na direção esportiva. Depois que Ralf Rangnick recusou a proposta dos Rossoneri, Markus Krösche, do Eintracht Frankfurt, seria o novo candidato preferido. No entanto, segundo o calciomercato, o SGE estaria exigindo, em caso de transferência neste verão, uma quantia entre 7,5 e 10 milhões de euros.