Grande surpresa e reviravolta! O AC Milan parece ter encontrado um novo técnico

Anteriormente, a Gazzetta dello Sport havia noticiado que Glasner e o Milan já haviam chegado a um acordo para um contrato de dois anos. Posteriormente, porém, o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano desmentiu essa informação, colocou dois novos candidatos em jogo — Amorim e Jaissle — e informou que Glasner teria “perdido terreno”.

Isso aparentemente levou à contratação de Amorim, o que poderia economizar muito dinheiro para seu ex-clube, o Manchester United. Pois o português e sua comissão técnica ainda teriam direito a parte da indenização de 18 milhões de euros após a demissão em janeiro. Segundo a ESPN, esse valor seria reduzido caso Amorim assinasse com o Milan.

Os Red Devils contrataram Amorim como sucessor de Erik ten Hag em novembro de 2024, durante a temporada do Sporting de Lisboa. Embora os sucessos não tenham aparecido, com o United terminando em um desastroso 15º lugar na temporada 2024/25 sob o comando de Amorim e perdendo ainda a final da Liga Europa para o Tottenham, o técnico de 41 anos pôde continuar no cargo. Em janeiro, porém, após dois jogos sem vitórias contra o Leeds e o Wolverhampton, chegou a hora de partir. Michael Carrick assumiu o lugar de Amorim e acabou levando os Red Devils de volta à Liga dos Campeões.