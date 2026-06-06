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Grande surpresa com a renúncia do presidente do West Ham, David Sullivan, em meio a "acusações totalmente falsas e de décadas atrás" sobre sua vida pessoal
Presidente do West Ham deixa o cargo após 16 anos no comando
Sullivan encerrou sua passagem de 16 anos à frente do West Ham United, renunciando aos cargos de copresidente e diretor com efeito imediato. A decisão ocorre em um período turbulento para o clube, após o rebaixamento da Premier League e a saída da vice-presidente Karren Brady no início deste ano.
Sullivan afirmou que decidiu se afastar após tomar conhecimento de que alegações antigas relacionadas à sua vida pessoal estavam prestes a ser divulgadas e publicadas. Ele ressaltou que sua renúncia teve como objetivo evitar que questões pessoais afetassem a estabilidade do clube durante uma importante fase de reconstrução. O West Ham confirmou posteriormente que Sullivan também havia renunciado ao cargo de diretor tanto da WH Holding Limited quanto do West Ham United Football Club.
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O presidente cessante nega veementemente as acusações
Em comunicado divulgado, Sullivan rejeitou as acusações e criticou a cobertura jornalística em torno delas. Ele afirmou: “Fiquei recentemente ciente de que acusações factualmente incorretas e totalmente falsas, datadas de décadas atrás e relativas à minha vida pessoal, estão prestes a ser veiculadas e publicadas. As falsas acusações lançadas contra mim foram sensacionalizadas pela mídia.
"Nego categoricamente essas alegações. Sou uma pessoa reservada, e aqueles que conhecem pessoal e profissionalmente o verdadeiro David Sullivan, e não a caricatura inventada pelos tablóides, sabem exatamente quem eu sou e o que defendo. Não sou, de forma alguma, a pessoa que a mídia decidiu retratar."
O bilionário também prometeu entrar com uma ação judicial, declarando: "Vou processar a BBC por difamação, juntamente com qualquer outro veículo de mídia que repetir quaisquer alegações difamatórias."
O presidente insiste que as acusações não têm relação com o futebol
Sullivan enfatizou que nenhuma das acusações dizia respeito ao seu envolvimento com o futebol. Ele destacou sua longa trajetória no esporte e seu compromisso com o West Ham ao longo de mais de três décadas no futebol.
Ao explicar sua decisão, ele disse: “Neste momento que já é desafiador e importante para o clube, recuso-me a permitir que questões pessoais que me dizem respeito se tornem uma distração desnecessária ou uma fonte de instabilidade.
"Portanto, após uma reflexão muito cuidadosa e com o coração pesado, decidi renunciar ao cargo de copresidente e diretor do West Ham United FC, com efeito imediato.
"Esta foi uma decisão incrivelmente dolorosa de se tomar, mas foi tomada por amor, respeito e responsabilidade para com um clube de futebol e uma torcida que merecem união e foco absolutos daqui para frente."
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Liderança interina assume o comando durante um período de incerteza
O West Ham confirmou que o CEO interino Karim Virani supervisionará as operações diárias do clube após a saída de Sullivan. O clube também declarou que Sullivan renunciou ao cargo após tomar conhecimento da iminente divulgação de graves acusações de natureza histórica e que ficou claro que nenhuma dessas acusações se refere ao West Ham United ou a qualquer uma de suas operações. A atenção se voltará agora para a estrutura de liderança do clube, que enfrenta um importante processo de reconstrução dentro e fora de campo.