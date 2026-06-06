Grande surpresa com a renúncia do presidente do West Ham, David Sullivan, em meio a "acusações totalmente falsas e de décadas atrás" sobre sua vida pessoal

Sullivan encerrou sua passagem de 16 anos à frente do West Ham United, renunciando aos cargos de copresidente e diretor com efeito imediato. A decisão ocorre em um período turbulento para o clube, após o rebaixamento da Premier League e a saída da vice-presidente Karren Brady no início deste ano.

Sullivan afirmou que decidiu se afastar após tomar conhecimento de que alegações antigas relacionadas à sua vida pessoal estavam prestes a ser divulgadas e publicadas. Ele ressaltou que sua renúncia teve como objetivo evitar que questões pessoais afetassem a estabilidade do clube durante uma importante fase de reconstrução. O West Ham confirmou posteriormente que Sullivan também havia renunciado ao cargo de diretor tanto da WH Holding Limited quanto do West Ham United Football Club.