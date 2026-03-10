“Grande surpresa” – A decisão de transferência de Scott McTominay ainda choca, enquanto o ex-astro do Manchester United, que fez história, prospera no Napoli

McAllister está nessa categoria, com o ex-meio-campista da Escócia - falando em associação com o Grosvenor Casino - dizendo ao GOAL, quando questionado se a história de sucesso de McTominay foi uma surpresa: “Sempre que me perguntam sobre Scott, durante todos os períodos em que o Manchester United estava mudando de treinador e eles estavam adotando este estilo, aquele estilo, ele era um jovem jogador que havia subido nas categorias de base do clube. Sempre que eu via o Manchester United, durante aqueles tempos difíceis para o clube, para mim ele era sempre o jogador que se destacava na tela quando eu o assistia. Dava para perceber que ele era um jogador que amava o clube e que havia subido nas categorias de base.

Não sei se foi por motivos financeiros ou pelo PSR e outras coisas, mas para mim a grande surpresa foi o Manchester United deixar um dos seus próprios jogadores ir embora. Eles têm uma história tão rica de jogadores formados no clube e jovens que se tornam grandes nomes no clube. Para mim, foi uma grande surpresa que ele tenha sido liberado.

“Acho que nem mesmo Scott imaginava o quanto ele se sairia bem. Com essa habilidade, ele consegue cobrir o campo, entrar na área adversária e marcar gols. Quando você marca um gol e faz uma jogada no meio do campo, você eleva seu nível e se aproxima da elite.

“Mas também precisa comprovar isso no cenário internacional. Precisamos de [John] McGinn e McTominay no verão. Billy Gilmour, que foi para o Napoli na mesma época que ele. Só espero que ele mantenha a boa forma e leve isso para Boston. Jogamos contra o Haiti e o Marrocos. Gosto da forma como os jogos saíram do sorteio. Acho que eles jogam contra o Brasil por último. Espero que tenhamos quatro pontos até lá e nos classifiquemos pela primeira vez. Acho que haverá muita festa na região de Boston se conseguirmos.”