Getty
Traduzido por
“Grande surpresa” – A decisão de transferência de Scott McTominay ainda choca, enquanto o ex-astro do Manchester United, que fez história, prospera no Napoli
Preço: Por quanto o Manchester United vendeu McTominay?
McTominay, que teve sua grande chance no time principal sob o comando de José Mourinho, fez 255 partidas pelo United após se formar no famoso sistema de categorias de base do clube. Ele foi considerado excedente por Erik ten Hag.
Um acordo de £ 26 milhões (US$ 35 milhões) foi fechado com o Napoli, com a transferência parecendo um verdadeiro negócio. McTominay saboreou o sucesso do título durante sua campanha de estreia no Estádio Diego Armando Maradona, além de ser nomeado o Jogador da Temporada da Série A e terminar em 18º lugar na votação do Ballon d'Or de 2025.
- Getty Images
Negociações contratuais: Napoli espera chegar a um novo acordo
Ele alcançou dois dígitos no departamento de gols em cada uma de suas duas temporadas em Nápoles, com negociações para a renovação do contrato em andamento, já que o jogador de 29 anos atrai olhares de admiração dos principais times da Europa. Chegou-se a especular sobre um retorno a Manchester.
McTominay se tornou o exemplo perfeito de que “uma mudança pode fazer bem”, já que ele desfruta do apoio incondicional na Itália que muitas vezes lhe foi negado na Inglaterra, e muitos ficaram perplexos com o motivo pelo qual o United permitiu que uma estrela criada em casa escapasse de suas redes.
O Manchester United cometeu um erro ao deixar McTominay sair?
McAllister está nessa categoria, com o ex-meio-campista da Escócia - falando em associação com o Grosvenor Casino - dizendo ao GOAL, quando questionado se a história de sucesso de McTominay foi uma surpresa: “Sempre que me perguntam sobre Scott, durante todos os períodos em que o Manchester United estava mudando de treinador e eles estavam adotando este estilo, aquele estilo, ele era um jovem jogador que havia subido nas categorias de base do clube. Sempre que eu via o Manchester United, durante aqueles tempos difíceis para o clube, para mim ele era sempre o jogador que se destacava na tela quando eu o assistia. Dava para perceber que ele era um jogador que amava o clube e que havia subido nas categorias de base.
Não sei se foi por motivos financeiros ou pelo PSR e outras coisas, mas para mim a grande surpresa foi o Manchester United deixar um dos seus próprios jogadores ir embora. Eles têm uma história tão rica de jogadores formados no clube e jovens que se tornam grandes nomes no clube. Para mim, foi uma grande surpresa que ele tenha sido liberado.
“Acho que nem mesmo Scott imaginava o quanto ele se sairia bem. Com essa habilidade, ele consegue cobrir o campo, entrar na área adversária e marcar gols. Quando você marca um gol e faz uma jogada no meio do campo, você eleva seu nível e se aproxima da elite.
“Mas também precisa comprovar isso no cenário internacional. Precisamos de [John] McGinn e McTominay no verão. Billy Gilmour, que foi para o Napoli na mesma época que ele. Só espero que ele mantenha a boa forma e leve isso para Boston. Jogamos contra o Haiti e o Marrocos. Gosto da forma como os jogos saíram do sorteio. Acho que eles jogam contra o Brasil por último. Espero que tenhamos quatro pontos até lá e nos classifiquemos pela primeira vez. Acho que haverá muita festa na região de Boston se conseguirmos.”
- Getty
Retorno à Premier League? Manchester United de olho em reforços para o meio-campo
McTominay, que fez sua estreia internacional em 2018, já soma 67 partidas pela Escócia. Ele marcou 14 gols ao longo da carreira, sendo um deles um impressionante chute de bicicleta contra a Dinamarca, que ajudou a seleção escocesa a garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2026.
O Napoli está ansioso para fechar um novo contrato antes do início do evento, quando ainda mais olhos estarão voltados para seu emblemático camisa 8. O United estará em busca de reforços para o meio-campo neste verão, mas há dúvidas sobre o retorno de McTominay a um ambiente familiar, e os Red Devils parecem estar preferindo opções mais jovens, como a dupla inglesa Elliot Anderson e Adam Wharton.
Publicidade