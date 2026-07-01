“Grande sonho” – Jeremy Jacquet oficializa sua transferência para o Liverpool por 60 milhões de libras

Jacquet expressou sua alegria por se juntar ao gigante da Premier League, declarando ao site oficial do clube: “Estou me sentindo muito bem, as primeiras impressões são boas e estou muito feliz por começar aqui. Estou muito feliz. Quando vejo as instalações, consigo me imaginar jogando aqui. Sinto-me bem aqui e estou muito animado para começar. Para mim, é um grande sonho, é um grande clube. Um clube como o Liverpool é um grande sonho para mim.”

O Liverpool foi obrigado a agir com determinação para garantir a contratação de Jacquet, navegando por um mercado concorrido que incluía o interesse do Bayern de Munique e do rival da Premier League, o Chelsea. O zagueiro admitiu que o projeto esportivo em Anfield foi o fator decisivo, especialmente a oportunidade de aprender com estrelas consagradas, ao mesmo tempo em que observou que o elenco do Chelsea parecia superlotado em comparação com o caminho mais livre oferecido pelos Reds.

“No Chelsea, senti que havia bastante gente [na minha posição]. Já no Liverpool, além do fato de que Virgil van Dijk está chegando ao fim da carreira, treinar com ele vai ser incrível. Ele vai me ensinar muito. Treinar com caras assim, não tem nada melhor do que isso”, disse o jovem recentemente.



