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“Grande sonho” – Jeremy Jacquet oficializa sua transferência para o Liverpool por 60 milhões de libras
Chegada a Anfield de jovem promessa francesa
O jogador de 20 anos finalmente formalizou sua transferência para Merseyside, com o Liverpool concordando em pagar £55m iniciais, além de £5m adicionais em bônus vinculados ao desempenho. Embora o acordo tenha sido efetivamente fechado durante a janela de transferências de janeiro, o clube confirmou nesta quarta-feira que todas as formalidades já foram concluídas, garantindo um dos talentos defensivos mais promissores da Europa com um contrato de cinco anos que inclui a opção de prorrogação por mais um ano.
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Superando a concorrência
Jacquet expressou sua alegria por se juntar ao gigante da Premier League, declarando ao site oficial do clube: “Estou me sentindo muito bem, as primeiras impressões são boas e estou muito feliz por começar aqui. Estou muito feliz. Quando vejo as instalações, consigo me imaginar jogando aqui. Sinto-me bem aqui e estou muito animado para começar. Para mim, é um grande sonho, é um grande clube. Um clube como o Liverpool é um grande sonho para mim.”
O Liverpool foi obrigado a agir com determinação para garantir a contratação de Jacquet, navegando por um mercado concorrido que incluía o interesse do Bayern de Munique e do rival da Premier League, o Chelsea. O zagueiro admitiu que o projeto esportivo em Anfield foi o fator decisivo, especialmente a oportunidade de aprender com estrelas consagradas, ao mesmo tempo em que observou que o elenco do Chelsea parecia superlotado em comparação com o caminho mais livre oferecido pelos Reds.
“No Chelsea, senti que havia bastante gente [na minha posição]. Já no Liverpool, além do fato de que Virgil van Dijk está chegando ao fim da carreira, treinar com ele vai ser incrível. Ele vai me ensinar muito. Treinar com caras assim, não tem nada melhor do que isso”, disse o jovem recentemente.
Superando os contratempos causados por lesões
O caminho até Anfield não foi isento de desafios para o jogador da seleção sub-21 da França. Logo após o acordo inicial ter sido fechado, em janeiro, Jacquet sofreu uma grave lesão no ombro que ameaçou interromper seu ritmo. No entanto, desde então, ele concluiu com sucesso um rigoroso programa de reabilitação e está realizando um trabalho físico individual para garantir que esteja pronto para o início da pré-temporada.
Ele se juntará a uma defesa comandada pelo novo técnico Andoni Iraola, que busca combinar experiência com juventude. Jacquet disputará uma vaga no time titular ao lado do capitão Virgil van Dijk, de Joe Gomez e do também jovem Giovanni Leoni, este último também retornando de uma lesão de longa duração no ligamento cruzado anterior.
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Lidando com a pressão dos preços
O investimento de 60 milhões de libras faz de Jacquet um dos zagueiros franceses mais caros da história, fato que o próprio jogador reconhece que atrai bastante atenção. Tendo disputado apenas 37 partidas como profissional na Ligue 1, ele está ciente de que muitos questionarão o valor pago por um jogador em um estágio tão inicial de sua carreira profissional.
Ao falar abertamente sobre as expectativas, Jacquet disse: “Jogadores jovens promissores alcançam valores bastante altos e, claro, isso aumenta a pressão: será que valho esse preço ou não? Acho que tenho o mínimo necessário para chegar lá. Vou para lá para jogar o máximo possível. Se os maiores clubes da Europa estiverem interessados, não vamos recusar. Eles estão lá por um motivo.”