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“Grande segredo” ou “tédio”? Futuro de Pep Guardiola no Manchester City é analisado por especialista em linguagem corporal após o técnico catalão abandonar a entrevista pós-jogo
Analisando os sinais de uma paixão recém-descoberta
De acordo com o especialista em linguagem corporal Darren Stanton, o técnico do City não dá sinais de estar pronto para deixar o Etihad Stadium. Apesar das intensas especulações em torno de seu futuro, Stanton acredita que o comportamento atual do espanhol aponta para a continuidade de seu reinado dominante na Premier League. “Pep Guardiola veio para ficar”, disse Stanton aoOLBG. “Tem havido muita especulação de que ele poderia se afastar neste verão, mas tudo o que vemos nele agora sugere que ele realmente encontrou uma nova paixão pelo seu trabalho.”
“Acho que ele estava sendo sincero quando disse aos repórteres... que ainda tem mais um ano de contrato e pretende cumpri-lo até o fim. Não temos visto piscadas excessivas. Não estamos vendo sinais fisiológicos de estresse. Seu contato visual é ótimo. Sua linguagem corporal não contradiz o que ele está dizendo e expressando. Ele parece genuinamente feliz. As microexpressões de Guardiola na última semana foram de alegria e felicidade, mesmo antes de o City levantar mais um troféu contra o Chelsea”, acrescentou Stanton, sugerindo que o técnico está buscando se reinventar e reinventar sua equipe mais uma vez.
- AFP
A verdade por trás da saída do campo em Wembley
As especulações atingiram o auge após a final da FA Cup, quando Guardiola se mostrou evasivo ao ser questionado sobre seu futuro no clube, levando alguns a acreditar que ele estava aproveitando a atmosfera pela última vez. No entanto, Stanton discorda da narrativa de que o catalão estaria se despedindo silenciosamente. Ele argumenta que a decisão do técnico de encerrar prematuramente uma entrevista para a televisão surgiu da frustração com perguntas repetitivas, e não de um desejo de esconder uma saída iminente.
“Não acho que esta será sua despedida, saindo em alta. Veríamos muito mais demonstrações de emoção que contradizessem o que ele está dizendo, e não vemos isso”, acrescentou Stanton. “Não detecto sinais de engano ou inconsistências em seu comportamento que sugiram que algo mais esteja acontecendo. Não há sinais de alerta, pelo que posso ver, de que ele esteja guardando algum grande segredo sobre seu futuro. Acho que ele só está cansado de falar sobre isso. É por isso que ele saiu rapidamente quando Laura Woods perguntou a ele sobre isso na TNT Sports.”
Uma renovação de contrato está por vir?
A análise especializada sugere que as respostas espontâneas de Guardiola permanecem coerentes com sua postura pública. Não há indicadores psicológicos de que o ex-técnico do Barcelona esteja guardando algum segredo. Pelo contrário, ele parece estar em um estado psicológico saudável, livre da tensão típica que caracteriza um treinador que está chegando ao limite em um clube de alta pressão.
“Ele é coerente até mesmo em suas respostas espontâneas. Não acredito que ele tenha algum... anúncio bombástico, pelo menos não do ponto de vista psicológico que contradiga o que ele está nos dizendo”, continuou Stanton. “Ele parece relaxado e livre de estresse, e acho que está genuinamente feliz, então acredito que, no mínimo, ele cumprirá seu contrato. Talvez então ele decida fazer algo diferente com seu time, mas também não ficaria surpreso se os rumores em torno dessa filmagem — que as pessoas presumiram ser um vídeo de despedida — fossem, na verdade, o anúncio de um novo contrato para mantê-lo no City por um longo prazo.”
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O triplo título nacional continua sendo o foco
Enquanto os especialistas acompanham cada um de seus passos, Guardiola mantém o foco em campo, à medida que o Manchester City continua em busca de mais títulos. Tendo já conquistado a Carabao Cup e a FA Cup, o foco volta-se agora para a disputa pelo título da Premier League, com o objetivo de tirar a coroa do Arsenal nas últimas semanas da temporada. A vitória em Wembley manteve vivo o sonho do triplo nacional, provando que o elenco continua tão motivado como sempre sob a atual liderança.
O City ainda tem trabalho a fazer se quiser destronar os Gunners de Mikel Arteta, mas com dois troféus já garantidos, o ímpeto está firmemente do lado azul de Manchester. Resta saber se o anúncio de um novo contrato está realmente no horizonte, mas, por enquanto, a linguagem corporal sugere que a era Guardiola está longe de chegar ao seu capítulo final.