De acordo com o especialista em linguagem corporal Darren Stanton, o técnico do City não dá sinais de estar pronto para deixar o Etihad Stadium. Apesar das intensas especulações em torno de seu futuro, Stanton acredita que o comportamento atual do espanhol aponta para a continuidade de seu reinado dominante na Premier League. “Pep Guardiola veio para ficar”, disse Stanton aoOLBG. “Tem havido muita especulação de que ele poderia se afastar neste verão, mas tudo o que vemos nele agora sugere que ele realmente encontrou uma nova paixão pelo seu trabalho.”

“Acho que ele estava sendo sincero quando disse aos repórteres... que ainda tem mais um ano de contrato e pretende cumpri-lo até o fim. Não temos visto piscadas excessivas. Não estamos vendo sinais fisiológicos de estresse. Seu contato visual é ótimo. Sua linguagem corporal não contradiz o que ele está dizendo e expressando. Ele parece genuinamente feliz. As microexpressões de Guardiola na última semana foram de alegria e felicidade, mesmo antes de o City levantar mais um troféu contra o Chelsea”, acrescentou Stanton, sugerindo que o técnico está buscando se reinventar e reinventar sua equipe mais uma vez.



