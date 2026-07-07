A Confederação Olímpica Alemã do Esporte (DOSB) lamenta a decisão do COI em relação à combinação. “Compartilho da decepção dos atletas, que durante anos trabalharam com grande disciplina, paixão e sacrifício para realizar seu sonho olímpico e agora, por enquanto, precisam conviver com essa decisão”, disse o presidente da DOSB, Thomas Weikert: “Ao mesmo tempo, precisamos reconhecer que o COI precisa adaptar o programa olímpico às novas condições, com o objetivo de garantir a sustentabilidade futura dos Jogos.”

A Coreia do Norte participava desde a estreia nos Jogos de Inverno de 1924, em Chamonix, mas a “disciplina rainha” dos esportes de inverno já estava em declínio há anos. O COI, que tem feito da igualdade de gênero uma de suas bandeiras, formulou algumas críticas ao esporte, no qual, até então, apenas homens podiam competir no palco olímpico: difusão internacional insuficiente, número limitado de nações competitivas e alcance global de público comparativamente baixo.