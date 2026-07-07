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SID

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Grande reviravolta na antiga fonte de medalhas da Alemanha! O COI retira dos Jogos Olímpicos a antiga “disciplina rainha” dos esportes de inverno

A exclusão da Combinação Nórdica dos Jogos Olímpicos está confirmada. Conforme anunciou o Comitê Olímpico Internacional (COI) na terça-feira, após uma reunião de seu Comitê Executivo, a tradicional combinação de salto de esqui e esqui de fundo não fará mais parte do programa olímpico nos Jogos de Inverno de 2030, nos Alpes franceses.

Também continua na programação o slalom gigante paralelo de snowboard, que igualmente havia sido colocado em debate. Segundo o COI, a modalidade “alcançou melhorias significativas em diversos indicadores de popularidade” desde Pequim 2022 — ao contrário do NoKo.

  • A Confederação Olímpica Alemã do Esporte (DOSB) lamenta a decisão do COI em relação à combinação. “Compartilho da decepção dos atletas, que durante anos trabalharam com grande disciplina, paixão e sacrifício para realizar seu sonho olímpico e agora, por enquanto, precisam conviver com essa decisão”, disse o presidente da DOSB, Thomas Weikert: “Ao mesmo tempo, precisamos reconhecer que o COI precisa adaptar o programa olímpico às novas condições, com o objetivo de garantir a sustentabilidade futura dos Jogos.”

    A Coreia do Norte participava desde a estreia nos Jogos de Inverno de 1924, em Chamonix, mas a “disciplina rainha” dos esportes de inverno já estava em declínio há anos. O COI, que tem feito da igualdade de gênero uma de suas bandeiras, formulou algumas críticas ao esporte, no qual, até então, apenas homens podiam competir no palco olímpico: difusão internacional insuficiente, número limitado de nações competitivas e alcance global de público comparativamente baixo.

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    A equipe de combinado nórdico perdeu grande parte da simpatia do público

    "No que diz respeito à maioria dos indicadores de popularidade, a Combinação Nórdica ficou em último lugar entre todas as disciplinas nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi 2014, Pyeongchang 2018, Pequim 2022 e Milão-Cortina 2026. Nos últimos Jogos Olímpicos de Inverno, ela ficou em último lugar em onze dos 14 indicadores de popularidade analisados”, explicou o COI.

    O freeride (esqui e snowboard), bem como o Synchro9 (patinação artística sincronizada), estarão representados pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de 2030. Nos Jogos na França, também se pretende alcançar, pela primeira vez em Jogos de Inverno, a “paridade total de gênero”; o COI prevê 3.046 atletas, sendo 1.525 mulheres e 1.521 homens.

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