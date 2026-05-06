Grande reviravolta após a derrota para o Barça: incrível sequência de vitórias do Bayern de Munique chega ao fim

O Bayern, que entrou em campo com sete alterações na escalação em relação à partida no Camp Nou, passou grande parte do jogo tentando recuperar o placar. A zagueira Magdalena Eriksson (89’) conseguiu garantir pelo menos um ponto com um cabeceio após cruzamento de Klara Bühl. A artilheira Selina Cerci (41’) havia colocado o TSG na frente.

O título de campeão já não pode ser tirado das jogadoras de Munique; na final da Copa da Alemanha, no dia 14 de maio, o Bayern feminino poderá repetir a conquista da dobradinha do ano passado contra o VfL Wolfsburg.

O Hoffenheim sofreu o que talvez seja o revés decisivo na disputa pelo terceiro lugar, que dá direito à participação nas eliminatórias da Liga dos Campeões. A diferença para o Eintracht Frankfurt é de seis pontos a duas rodadas do fim da temporada.