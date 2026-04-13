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Grande revés para Raheem Sterling! Robin van Persie explica por que deixou o ex-jogador do Chelsea e do Manchester City no banco na última partida do Feyenoord
Deixado de lado em Nijmegen
O início de carreira pouco animador de Sterling em Roterdã atingiu um novo ponto baixo ao ser escalado como reserva no empate de 1 a 1 do Feyenoord contra o NEC. O jogador de 31 anos, que chegou como agente livre em fevereiro, viu sua vaga na ala esquerda ser ocupada por Tobias van den Elshout, que fez sua estreia completa na Eredivisie. Apesar de Ayase Ueda ter dado aos visitantes uma vantagem logo no início, Sterling permaneceu no banco sem entrar em campo, enquanto um gol de empate de Danilo Pereira aos 97 minutos impediu a equipe de Van Persie de conquistar os três pontos.
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Preocupações físicas citadas
Van Persie rapidamente descartou as especulações de que Sterling teria sido deixado de fora de forma definitiva, apontando, em vez disso, para uma falta de ritmo e um pequeno incidente durante o treino. O técnico enfatizou a necessidade de preparação física em um elenco que atualmente enfrenta vários problemas de condicionamento físico na reta final da temporada.
Ao explicar sua decisão de deixar o ex-jogador da seleção inglesa fora do time titular, Van Persie disse à ESPN: “Não, Raheem não tem estado totalmente descansado nos últimos dias. Ele também teve um problema durante o treino. Portanto, o motivo é físico. Tobias tem se saído muito bem desde que se juntou a nós. Ele é bom com a bola, fisicamente forte e conquistou sua chance. Havia muitos jogadores dos quais não sabíamos se poderiam estar presentes ou se poderiam começar.”
Lutando para causar impacto
Desde que assinou um contrato de curto prazo válido até junho de 2026, Sterling tem enfrentado dificuldades para recuperar a forma explosiva que marcou sua passagem repleta de títulos pelo Manchester City. O ponta conseguiu apenas uma assistência e não conseguiu marcar nenhum gol em suas primeiras seis partidas pelo gigante holandês. Com a concorrência por vagas aumentando, Van Persie demonstra disposição para priorizar jogadores formados na base e alternativas em boa forma física em detrimento de nomes consagrados, a fim de garantir o segundo lugar no campeonato.
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Disputa pela Liga dos Campeões
O Feyenoord enfrenta uma reta final exigente contra Groningen, Fortuna Sittard, AZ Alkmaar e PEC Zwolle para garantir uma vaga nas eliminatórias da Liga dos Campeões. Após a queda da Holanda para a sétima posição no ranking da UEFA, o vice-campeão da Eredivisie agora precisa passar pelas eliminatórias, em vez de entrar diretamente na fase de grupos. Atualmente em segundo lugar, a equipe de Van Persie mantém uma vantagem mínima de um ponto sobre o NEC e está dois pontos à frente do FC Twente, deixando Sterling com pouco tempo para provar sua boa forma física e recuperar seu lugar.