Grande revés para Raheem Sterling! Robin van Persie explica por que deixou o ex-jogador do Chelsea e do Manchester City no banco na última partida do Feyenoord

Van Persie rapidamente descartou as especulações de que Sterling teria sido deixado de fora de forma definitiva, apontando, em vez disso, para uma falta de ritmo e um pequeno incidente durante o treino. O técnico enfatizou a necessidade de preparação física em um elenco que atualmente enfrenta vários problemas de condicionamento físico na reta final da temporada.

Ao explicar sua decisão de deixar o ex-jogador da seleção inglesa fora do time titular, Van Persie disse à ESPN: “Não, Raheem não tem estado totalmente descansado nos últimos dias. Ele também teve um problema durante o treino. Portanto, o motivo é físico. Tobias tem se saído muito bem desde que se juntou a nós. Ele é bom com a bola, fisicamente forte e conquistou sua chance. Havia muitos jogadores dos quais não sabíamos se poderiam estar presentes ou se poderiam começar.”