Getty
Traduzido por
Grande revés para o Arsenal no mercado de transferências: Julian Álvarez deve recusar a proposta dos Gunners, pois “não quer ir para Londres”
Os Gunners frustrados por uma escolha de estilo de vida
O Arsenal surgiu como o único destino viável disposto a apresentar uma oferta concreta pelo atacante Alvarez, do Atlético, neste verão. No entanto, de acordo com uma reportagem de Pedro Fullana no SER Deportivos, o atacante de 26 anos não está considerando uma transferência para o Emirates Stadium devido a uma forte aversão a morar na capital inglesa. Com a disputa financeira do Barcelona atualmente em impasse, o campeão da Copa do Mundo parece satisfeito em permanecer na Espanha sob o comando de Diego Simeone, em vez de forçar uma saída.
- Getty
Mídia espanhola confirma impasse na negociação
A longa saga em torno do atacante chegou a um impasse, com outros interessados também enfrentando dificuldades para avançar de forma significativa. Ao comentar sobre o atual impasse no mercado de transferências, Fullana afirmou, durante uma transmissão do SER Deportivos, que toda a operação envolvendo vários clubes está “completamente paralisada”. Ele acrescentou ainda que, embora o clube do norte de Londres continue sendo o único a apresentar ativamente uma opção viável, a recusa do jogador em considerar uma transferência garante que a mudança neste verão continue complicada.
Planos da diretoria do Metropolitano para a reconstrução
O Atlético permanece totalmente imperturbável diante das especulações externas, construindo ativamente sua próxima temporada em torno do versátil atacante, após sua impressionante contribuição de 20 gols na última temporada. O clube espanhol está, ao contrário, priorizando contratações para a defesa e o meio-campo, acompanhando o lateral do Chelsea Marc Cucurella e monitorando a situação atual de Bernardo Silva. Essa ambiciosa campanha de contratações depende da retenção de peças-chave como Álvarez, cujo compromisso de longo prazo está garantido por um contrato válido até junho de 2030.
- Getty
A defesa do título da Copa do Mundo adia a decisão do clube
O prolífico atacante vai suspender completamente todas as negociações de transferência no mercado nacional, já que liderará a defesa do título mundial da Argentina na América do Norte neste mês. Os atuais campeões mundiais são os favoritos do Grupo J, onde estão programados para estrear no torneio contra a Argélia, em Kansas City, no dia 16 de junho. Partidas subsequentes da fase de grupos contra a Áustria e a Jordânia aguardam os gigantes sul-americanos antes que Álvarez retorne para definir seu futuro a longo prazo no clube.