Grande revés para o Arsenal no mercado de transferências: Julian Álvarez deve recusar a proposta dos Gunners, pois “não quer ir para Londres”

O Arsenal surgiu como o único destino viável disposto a apresentar uma oferta concreta pelo atacante Alvarez, do Atlético, neste verão. No entanto, de acordo com uma reportagem de Pedro Fullana no SER Deportivos, o atacante de 26 anos não está considerando uma transferência para o Emirates Stadium devido a uma forte aversão a morar na capital inglesa. Com a disputa financeira do Barcelona atualmente em impasse, o campeão da Copa do Mundo parece satisfeito em permanecer na Espanha sob o comando de Diego Simeone, em vez de forçar uma saída.