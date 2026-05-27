Assim, os catalães assumiram a liderança na disputa pelo jogador da seleção inglesa. Com o Bayern de Munique e o Liverpool, mais dois gigantes parecem ficar de fora na corrida pelo jogador de 25 anos.
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Grande revés no mercado de transferências para o Bayern de Munique? Anthony Gordon parece querer se transferir para outro grande clube
O próprio Gordon parece preferir claramente uma transferência para a Espanha. Ele está interessado no projeto esportivo no nordeste da Espanha, liderado pelo técnico Hansi Flick, pelo diretor esportivo Deco e pelo presidente Joan Laporta.
O fato de os dados terem caído tão favoravelmente para o Blaugrana no jogo de transferências é resultado de uma viagem recente. Ela levou Deco, acompanhado de seus assistentes Bojan Krkic e João Amaral, a Londres.
Oficialmente, nessa viagem também foram estabelecidos contatos com o centroavante do Chelsea, João Pedro, mas, segundo a reportagem, a prioridade da delegação do Barça era claramente a contratação de Gordon. Diz-se que essa ofensiva de charme na capital inglesa deu frutos e influenciou significativamente a situação.
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Parece que o Bayern e o Liverpool vão ficar de fora
Embora o jogador nascido em Liverpool ainda tenha de tomar a decisão final sobre seu futuro, ele está ansioso para vestir a camisa do Blaugrana no futuro, segundo a reportagem, após os intensos esforços dos catalães. O grande sonho do atacante inglês é o Camp Nou.
O Bayern de Munique, por sua vez, já havia demonstrado forte interesse em Gordon há semanas, antes mesmo de o Liverpool iniciar uma ofensiva de transferências nos últimos dias. Os Reds vêm de um ano ruim em termos esportivos, além disso, o astro Mo Salah está deixando o clube. Para revitalizar o ataque, o Liverpool cortejou intensamente o ex-atacante do arquirrival Everton. No fim das contas, provavelmente em vão, já que o próprio jogador agora parece preferir o Barcelona.
O salário de Gordon está dentro do orçamento do Barça
No entanto, apesar do acordo com o jogador, os dirigentes do FC Barcelona ainda precisam superar um enorme obstáculo financeiro. Como Gordon ainda tem um contrato de longo prazo com os Magpies até 2030, o Newcastle está em posição de vantagem.
Há poucas semanas, o clube da Premier League avaliou o valor de mercado do jogador entre 85 e 90 milhões de euros. No entanto, o Barça não está disposto a pagar uma quantia dessa magnitude.
No que diz respeito ao salário, porém, a situação parece mais tranquila: o salário de Gordon está perfeitamente dentro do orçamento que o Barça reservou para um novo atacante. Além disso, há o fato de que o inglês aparentemente deseja muito se transferir para Barcelona. Um trunfo que ainda pode ser decisivo nas negociações de transferência com o Newcastle. O Barcelona busca um contrato com duração de cinco anos.
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O Gordon é versátil
No Barça, espera-se que esta contratação traga um reforço de qualidade ao elenco. Gordon deve reforçar o lado esquerdo e dar mais apoio nessa zona. Embora o brasileiro Raphinha seja o titular nessa posição, ele ficou de fora de muitos jogos nesta temporada devido a lesões. Além disso, Marcus Rashford, emprestado pelo Manchester United, deve deixar o Barça neste momento.
Como Gordon também domina a função de centroavante, ele poderia, além disso, amenizar, pelo menos em parte, a saída do artilheiro Robert Lewandowski. A contratação do inglês minimizaria drasticamente a urgência de apresentar um novo artilheiro.
No entanto, de acordo com a reportagem, isso não significa que o Barcelona vá interromper a busca por um centroavante clássico. Mas, com Gordon garantido, Deco poderia encarar essa questão com mais tranquilidade.