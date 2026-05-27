Grande revés nas negociações para o Bayern de Munique? Anthony Gordon já teria chegado a um acordo com outro grande clube

O próprio Gordon parece preferir claramente uma transferência para a Espanha. Ele está interessado no projeto esportivo no nordeste da Espanha, liderado pelo técnico Hansi Flick, pelo diretor esportivo Deco e pelo presidente Joan Laporta.

O fato de os dados terem caído a favor do Blaugrana neste jogo de transferências é resultado de uma viagem recente. Ela levou Deco, acompanhado de seus assistentes Bojan Krkic e João Amaral, a Londres.

Oficialmente, nessa viagem também foram estabelecidos contatos com o centroavante do Chelsea, João Pedro, mas, segundo a reportagem, a prioridade da delegação do Barça era claramente a contratação de Gordon. Diz-se que essa ofensiva de charme na capital inglesa deu frutos e influenciou significativamente a situação.