Grande revés nas negociações para o Bayern de Munique? Anthony Gordon já teria chegado a um acordo com outro grande clube

No Barça, espera-se que esta contratação contribua para ampliar a qualidade do elenco. Gordon deve reforçar o lado esquerdo e dar mais folga à equipe nessa zona. Embora o brasileiro Raphinha seja o titular nessa posição, ele ficou de fora de muitos jogos nesta temporada devido a lesões. Além disso, Marcus Rashford, emprestado pelo Manchester United, deve deixar o Barça neste momento.
Como Gordon também domina a função de centroavante, ele poderia, além disso, amenizar, pelo menos em parte, a saída do artilheiro Robert Lewandowski. A contratação do inglês minimizaria drasticamente a urgência de apresentar um novo artilheiro.
No entanto, de acordo com a reportagem, isso não significa que o Barcelona vá interromper a busca por um centroavante clássico. Mas, com Gordon garantido, Deco poderia encarar essa questão com mais tranquilidade.