Grande reforço para o Real Madrid: Kylian Mbappé e Jude Bellingham voltam ao elenco para o confronto da Liga dos Campeões contra o Manchester City

Ainda não está claro se Mbappé e Bellingham estão em condições de jogar desde o início, mas o cenário mais provável é que ambos comecem no banco no Etihad Stadium, prontos para entrar em campo caso o City ameace uma reviravolta dramática. Por enquanto, a simples presença da dupla no elenco serve como um aviso ao resto da Europa de que o time com mais títulos da Liga dos Campeões está de volta à sua força total e pronto para disputar as fases finais da principal competição europeia.