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Grande reforço para o Real Madrid: Kylian Mbappé e Jude Bellingham voltam ao elenco para o confronto da Liga dos Campeões contra o Manchester City
Confirmadas as contratações de reforços de peso
O clube confirmou a notícia nas redes sociais, divulgando a lista de convocados para a partida, que inclui tanto Mbappé quanto Bellingham, além do retorno de Álvaro Carreras. Embora o Real Madrid tenha uma confortável vantagem de 3 a 0 graças ao hat-trick de Federico Valverde no jogo de ida, Álvaro Arbeloa ficará aliviado por ter novamente à disposição vários de seus principais jogadores.
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Bellingham de volta à sua terra natal
De fato, Bellingham também foi incluído de última hora na delegação que viajará para Manchester. O jogador da seleção inglesa está afastado dos gramados devido a uma lesão na coxa desde o início de fevereiro e, inicialmente, previa-se que permanecesse em recuperação por pelo menos mais uma semana. No entanto, sua recuperação acelerou, permitindo-lhe retornar a solo inglês antes do previsto. Carreras, por sua vez, traz a tão necessária estabilidade defensiva e provavelmente entrará no time titular no lugar de Fran Garcia.
A disputa entre clube e seleção nacional ganha força
Apesar das notícias positivas, o retorno de Mbappé ocorre em meio a uma disputa crescente entre o clube, a Federação Francesa de Futebol e grandes empresas do setor. Relatos sugerem que a Nike e pressões comerciais estariam motivando o desejo de que o atacante participe dos próximos amistosos internacionais nos Estados Unidos. O Real Madrid está compreensivelmente hesitante em arriscar seu craque tão logo após uma lesão no joelho, mas as regras da FIFA impedem que o clube bloqueie sua convocação caso ele jogue contra o City.
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O Real Madrid entra em campo com o time completo, enquanto os jogadores de Arbeloa buscam silenciar o Etihad
Ainda não está claro se Mbappé e Bellingham estão em condições de jogar desde o início, mas o cenário mais provável é que ambos comecem no banco no Etihad Stadium, prontos para entrar em campo caso o City ameace uma reviravolta dramática. Por enquanto, a simples presença da dupla no elenco serve como um aviso ao resto da Europa de que o time com mais títulos da Liga dos Campeões está de volta à sua força total e pronto para disputar as fases finais da principal competição europeia.
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