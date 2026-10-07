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Grande reforço para o Napoli! Scott McTominay recebe sinal verde para voltar a jogar após cirurgia no coração
Liberação médica crucial para McTominay
McTominay está prestes a fazer seu tão aguardado retorno ao elenco do Napoli após receber liberação médica depois de uma cirurgia no coração. O meio-campista estava afastado desde o início de setembro, depois que avaliações médicas revelaram uma arritmia benigna leve. Esse problema de saúde foi inicialmente identificado pelo departamento médico do clube, que utilizou tecnologia vestível avançada durante treinamentos e partidas para monitorar os sinais vitais dos jogadores. Os dados coletados por esses dispositivos permitiram um diagnóstico precoce da irregularidade, o que levou a uma rápida intervenção médica.
Após a descoberta, o ex-jogador do Manchester United optou por se submeter a um pequeno procedimento de ablação para resolver o problema de forma permanente. Essa abordagem proativa foi planejada para garantir a saúde de longo prazo do jogador e a longevidade de sua carreira no ambiente de alta intensidade da Serie A. A operação foi concluída com sucesso em 8 de setembro no Spire Hospital, em Manchester, marcando o início de um período de recuperação cuidadosamente administrado para o escocês de 29 anos.
- AFP
Navegando pelas regulamentações italianas de condicionamento físico
Após a cirurgia bem-sucedida, McTominay foi orientado a cumprir duas semanas de repouso total para permitir que seu corpo se recuperasse. Posteriormente, ele voltou ao centro de treinamento do Napoli, mas ficou restrito a trabalhos individuais na academia e a atividades com bola sem contato. Embora a cirurgia tenha sido um sucesso, o meio-campista ainda precisava cumprir os rígidos protocolos de saúde e segurança que regem o esporte profissional na Itália.
De acordo com informações da Football Italia, McTominay passou com sucesso por esses testes na quarta-feira. O desenvolvimento representa um grande alívio para o Napoli, pois confirma que o jogador está fisicamente apto para lidar novamente com as exigências do futebol de elite.
Um retorno em boa hora para Max Allegri
O momento do retorno de McTominay é ideal para o técnico do Napoli, Max Allegri, que busca consolidar suas opções para o meio-campo à medida que a temporada avança. Tendo atuado em apenas duas partidas pelo clube até aqui nesta campanha, ambas pela Serie A, a reintegração do meio-campista dará um enorme impulso ao elenco.
McTominay encerrou uma passagem de sete anos pelo Manchester United para se juntar ao Napoli no verão de 2024 por uma taxa de aproximadamente £25,7 milhões. Desde sua chegada, o meio-campista escocês se consolidou como um dos principais destaques da equipe, desempenhando um papel fundamental em seu sucesso. Ele conduziu o Napoli ao título da Serie A na temporada 2024-25, recebendo no processo o prestigioso prêmio de Jogador do Ano da Serie A, antes de acrescentar a conquista da Supercoppa Italiana na campanha 2025-26. Em 82 partidas pelo clube em todas as competições, McTominay balançou as redes 27 vezes.
- Getty Images Sport
A equipe de Allegri se prepara para duelo com o Frosinone
Atualmente, o Napoli ocupa a nona colocação na tabela da Serie A, com sete pontos, seis atrás da líder Roma. A equipe de Allegri agora se prepara para enfrentar o Frosinone no próximo sábado, com a partida podendo marcar o retorno de McTominay ao elenco relacionado para o dia do jogo, no banco de reservas.
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