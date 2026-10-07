Grande reforço para o Napoli! Scott McTominay recebe sinal verde para voltar a jogar após cirurgia no coração

McTominay está prestes a fazer seu tão aguardado retorno ao elenco do Napoli após receber liberação médica depois de uma cirurgia no coração. O meio-campista estava afastado desde o início de setembro, depois que avaliações médicas revelaram uma arritmia benigna leve. Esse problema de saúde foi inicialmente identificado pelo departamento médico do clube, que utilizou tecnologia vestível avançada durante treinamentos e partidas para monitorar os sinais vitais dos jogadores. Os dados coletados por esses dispositivos permitiram um diagnóstico precoce da irregularidade, o que levou a uma rápida intervenção médica.

Após a descoberta, o ex-jogador do Manchester United optou por se submeter a um pequeno procedimento de ablação para resolver o problema de forma permanente. Essa abordagem proativa foi planejada para garantir a saúde de longo prazo do jogador e a longevidade de sua carreira no ambiente de alta intensidade da Serie A. A operação foi concluída com sucesso em 8 de setembro no Spire Hospital, em Manchester, marcando o início de um período de recuperação cuidadosamente administrado para o escocês de 29 anos.