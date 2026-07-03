Grande reestruturação na Seleção Alemã! Após a demissão de Julian Nagelsmann, a DFB anuncia a saída de mais um dirigente

O presidente da DFB, Bernd Neuendorf, de 63 anos, já havia comunicado essa decisão antes mesmo do início da Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México; portanto, a renúncia não é consequência da eliminação precoce da seleção alemã do torneio.

Rettig assumiu o cargo de diretor esportivo da DFB em setembro de 2023, sucedendo a Oliver Bierhoff. Antes disso, era considerado um dos críticos mais ferrenhos da DFB no futebol profissional.

De 2013 a 2015, foi diretor executivo da Liga Alemã de Futebol. Como dirigente da Bundesliga, trabalhou para o SC Freiburg, o 1. FC Köln, o FC St. Pauli e o FC Augsburg.