O diretor esportivo Andreas Rettig anunciou que, por motivos pessoais, não renovará seu contrato, que vence no final de 2026.
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Grande reestruturação na Seleção Alemã! Após a demissão de Julian Nagelsmann, a DFB anuncia a saída de mais um dirigente
O presidente da DFB, Bernd Neuendorf, de 63 anos, já havia comunicado essa decisão antes mesmo do início da Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México; portanto, a renúncia não é consequência da eliminação precoce da seleção alemã do torneio.
Rettig assumiu o cargo de diretor esportivo da DFB em setembro de 2023, sucedendo a Oliver Bierhoff. Antes disso, era considerado um dos críticos mais ferrenhos da DFB no futebol profissional.
De 2013 a 2015, foi diretor executivo da Liga Alemã de Futebol. Como dirigente da Bundesliga, trabalhou para o SC Freiburg, o 1. FC Köln, o FC St. Pauli e o FC Augsburg.
- Getty
Depois de Nagelsmann e Rettig, será que Rudi Völler também terá que sair?
A DFB está, portanto, diante de uma renovação em sua equipe. Com a saída de Nagelsmann e Rettig, dois dirigentes de alto escalão deixam a federação; além disso, segundo rumores, o cargo do diretor esportivo Rudi Völler também estaria em risco.
O ex-técnico da seleção alemã era considerado um grande defensor de Nagelsmann e, mesmo após a eliminação contra o Paraguai, demonstrou abertamente seu apoio ao técnico.
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