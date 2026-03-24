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Grande preocupação para o Arsenal, já que Gabriel desiste da convocação para a seleção brasileira após lesão na final da Carabao Cup
A derrota em Wembley agravou a situação
A decepção após a derrota do Arsenal por 2 a 0 para o City na final da Carabao Cup foi agravada pela notícia de que Gabriel não participará dos próximos jogos da Seleção Brasileira. Embora o zagueiro central parecesse ter lidado bem com a partida decisiva em Wembley sem demonstrar sinais de desconforto, ele relatou ter sentido uma dor aguda no joelho direito durante os exames pós-jogo. A equipe médica realizou exames de imagem, que confirmaram que ele não está apto para os amistosos de alto nível da Seleção contra França e Croácia. Esta notícia é um revés significativo para o zagueiro, que acumulou 17 partidas pela Seleção desde sua estreia internacional em 2023 e estava ansioso para dar continuidade ao seu último desempenho internacional – uma vitória por 2 a 0 sobre o Senegal no Emirates Stadium.
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Confirmação médica oficial
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agiu rapidamente para esclarecer a situação, divulgando um comunicado em seu site oficial para confirmar a ausência de Gabriel nos jogos em Boston e Orlando. O comunicado da CBF confirmou: “O zagueiro do Arsenal, Gabriel Magalhães, está fora dos amistosos contra a França e a Croácia. Após a partida deste domingo (22) contra o Manchester City, pela final da Copa da Liga Inglesa, o atleta sentiu dores no joelho direito. Exames de imagem confirmaram que Gabriel Magalhães não está apto para jogar nas partidas durante esta pausa internacional da FIFA — nenhum outro jogador será convocado para substituí-lo.”
A crise defensiva do Arsenal
A desistência de Gabriel marca uma tendência preocupante para Mikel Arteta, já que o brasileiro se torna o terceiro jogador importante do time titular a desistir da convocação para a seleção nesta semana. Os Gunners já estavam abalados com a notícia de que William Saliba havia desistido da convocação da França devido a um problema no tornozelo, enquanto Eberechi Eze foi forçado a desistir da convocação da Inglaterra devido a uma lesão na panturrilha. A possibilidade de perder os dois zagueiros centrais titulares simultaneamente é um cenário de pesadelo para um clube que busca seu primeiro título da Premier League desde 2003-04, especialmente considerando a dependência física e tática depositada na dupla Gabriel-Saliba ao longo da temporada.
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Uma primavera desafiadora
A equipe médica do Arsenal enfrenta uma corrida contra o tempo para avaliar a lesão no joelho de Gabriel antes do retorno do futebol nacional, com a partida das quartas de final da FA Cup contra o Southampton em 4 de abril, seguida de perto pelo confronto de alta tensão da primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting CP, três dias depois. Embora os Gunners tenham atualmente uma vantagem de nove pontos sobre o City antes de voltarem à ação na Premier League contra o Bournemouth em 11 de abril, seus rivais ainda têm um jogo a menos a disputar.