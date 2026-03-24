Grande preocupação para o Arsenal, já que Gabriel desiste da convocação para a seleção brasileira após lesão na final da Carabao Cup

A decepção após a derrota do Arsenal por 2 a 0 para o City na final da Carabao Cup foi agravada pela notícia de que Gabriel não participará dos próximos jogos da Seleção Brasileira. Embora o zagueiro central parecesse ter lidado bem com a partida decisiva em Wembley sem demonstrar sinais de desconforto, ele relatou ter sentido uma dor aguda no joelho direito durante os exames pós-jogo. A equipe médica realizou exames de imagem, que confirmaram que ele não está apto para os amistosos de alto nível da Seleção contra França e Croácia. Esta notícia é um revés significativo para o zagueiro, que acumulou 17 partidas pela Seleção desde sua estreia internacional em 2023 e estava ansioso para dar continuidade ao seu último desempenho internacional – uma vitória por 2 a 0 sobre o Senegal no Emirates Stadium.