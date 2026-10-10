A vitória suada do Arsenal por 2 a 1 sobre o Leeds United no sábado deveria ser um momento de celebração, já que o time igualou a pontuação do Manchester City na liderança da tabela da Premier League. No entanto, o clima no Emirates Stadium mudou rapidamente durante os procedimentos pós-jogo, quando Hincapie sofreu um revés físico significativo.

O defensor, que havia retornado recentemente ao grupo principal, foi visto com grande desconforto durante os exercícios padrão de recuperação realizados por substitutos e jogadores com menos minutos que não completaram os 90 minutos, segundo a BBC.