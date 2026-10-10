AFP
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Grande preocupação para Arteta! Zagueiro do Arsenal Piero Hincapie sofre novo susto com lesão antes do duelo contra o Lille
Drama no fim no Emirates
A vitória suada do Arsenal por 2 a 1 sobre o Leeds United no sábado deveria ser um momento de celebração, já que o time igualou a pontuação do Manchester City na liderança da tabela da Premier League. No entanto, o clima no Emirates Stadium mudou rapidamente durante os procedimentos pós-jogo, quando Hincapie sofreu um revés físico significativo.
O defensor, que havia retornado recentemente ao grupo principal, foi visto com grande desconforto durante os exercícios padrão de recuperação realizados por substitutos e jogadores com menos minutos que não completaram os 90 minutos, segundo a BBC.
- Action Plus
Hincapie deixa o campo carregado enquanto o Arsenal aguarda os resultados dos exames
A situação pareceu séria, já que o ex-jogador do Bayer Leverkusen não conseguiu deixar o campo com as próprias pernas. Segundo Sami Mokbel, da BBC, Hincapie saiu carregado enquanto segurava o tornozelo direito, uma imagem que certamente preocupará o departamento médico do Arsenal. O jogador de 22 anos havia feito apenas uma breve participação saindo do banco no fim da partida contra a equipe de Daniel Farke, mas a corrida extra de rotina exigida após o jogo acabou sendo sua ruína.
Relatos vindos do Arsenal indicam que o defensor agora passará por uma série de exames para determinar a extensão exata do dano na articulação do tornozelo.
Um pesadelo recorrente para Hincapie
Este novo revés segue um padrão frustrante de ausências para Hincapie, que perdeu a mais recente pausa internacional devido a um problema muscular persistente. O defensor também esteve visivelmente ausente do confronto da Copa da Liga com o Ipswich Town em 15 de setembro.
A profundidade defensiva do Arsenal está sendo testada em um momento crítico da temporada, especialmente enquanto busca manter seu embalo nas competições nacionais ao mesmo tempo em que disputa várias frentes. O Arsenal contou com sua solidez defensiva para conquistar o título na temporada passada, mas já sofreu cinco gols nas seis primeiras partidas da liga nesta temporada.
- Getty Images Sport
Impacto na preparação para a Liga dos Campeões
A preocupação imediata do time do norte de Londres é o próximo jogo da fase de grupos da Champions League contra o Lille, na noite de terça-feira. Com Hincapie agora sendo uma grande dúvida para essa partida, a pressão aumenta sobre Riccardo Calafiori para manter seu alto nível de atuação.
O internacional italiano se tornou parte integrante da ameaça ofensiva do Arsenal na posição de lateral-esquerdo, marcando o gol de empate contra o Leeds e liderando todos os defensores da Premier League em participações em gols nesta temporada. No entanto, a falta de uma cobertura natural atrás dele continua sendo um risco tático significativo para Arteta.
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