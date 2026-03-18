Desde que o FC Bayern cumpra sua obrigação na partida de volta contra a Atalanta de Bergamo e mantenha a vantagem de 6 a 1 até o final, o clube mais título da Alemanha enfrentará mais uma vez o Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões. E os merengues correm o risco de viver um pesadelo, pelo menos na partida de volta.
Traduzido por
Grande preocupação no Real Madrid? O clube corre o risco de viver um pesadelo contra o Bayern de Munique na Liga dos Campeões
Pois, após os jogos das oitavas de final contra o Manchester City, seis jogadores fundamentais estão suspensos para a partida de volta, que será disputada na Allianz Arena caso o Bayern avance.
Ao quinteto já em risco para a partida de volta contra o Cityzens — composto por Jude Bellingham, que ainda está lesionado, Dean Huijsen, Aurelien Tchouameni, Álvaro Carreras e Vinicius Júnior — juntou-se agora também Kylian Mbappé.
O craque francês comemorou seu retorno na vitória por 2 a 1 do Real Madrid sobre o ManCity, após ter ficado fora de cinco partidas devido a problemas persistentes no joelho, e recebeu seu segundo cartão amarelo na competição logo após entrar em campo.
- IMAGO / Buzzi
O FC Bayern e as suspensões por cartões amarelos: Olise e Kimmich agem com mais sensatez do que Sergio Ramos
A questão das suspensões por cartões amarelos nas quartas de final já havia preocupado bastante o FC Bayern. Joshua Kimmich, Michael Olise e Dayot Upamecano já tinham dois cartões amarelos antes da partida de ida das oitavas de final em Bergamo. Quando o jogo tomou um rumo extremamente favorável ao bicampeão alemão e o placar chegou a marcar 6 a 0, pelo menos Kimmich e Olise reagiram e, ao perderem tempo, garantiram uma suspensão para a partida de volta.
Uma circunstância que foi amplamente discutida, pelo menos pela opinião pública alemã. Como se suspeitava que Kimmich e Olise tivessem agido de forma deliberada, muitos previram que isso poderia ter consequências e que os dois jogadores-chave poderiam ser suspensos não por um, mas por dois jogos.
Serviu de precedente a suspensão de duas partidas imposta pela UEFA em 2019 a Sergio Ramos, após a partida de ida das oitavas de final entre Real Madrid e Ajax de Amsterdã (2 a 1). Ramos admitiu abertamente, em entrevista após o jogo, ter recebido o cartão amarelo de propósito. “Não é que eu subestime o adversário, mas às vezes é preciso tomar essas decisões e foi isso que eu fiz”, disse Ramos na época.
Kimmich, Olise e todos os protagonistas do Bayern que foram questionados posteriormente sobre o incidente agiram de forma mais sensata. Enquanto Olise se mostrou, como de costume, bastante taciturno após a partida de ida em Bergamo, Kimmich deu, pelo menos em relação ao seu cartão amarelo, uma explicação aparentemente compreensível para a UEFA, razão pela qual não foram iniciadas novas investigações contra os dois jogadores de Munique.
Em todas as entrevistas na TV e na zona mista, ele ressaltou que não tinha nenhum jogador para receber o passe na execução de uma falta na sua própria metade do campo e que não queria jogar na pressão adversária. Além disso, ele disse estar realmente irritado com a advertência, pois é o tipo de jogador que quer “fazer todas as jogadas”.
- AFP
Técnico do Real já alerta antes do jogo de volta contra o Bayern de Munique
Embora Olise e Kimmich não possam jogar na partida de volta, o campeão recordista deve avançar para as quartas de final da Liga dos Campeões na noite de quarta-feira, onde enfrentará o Real Madrid. Álvaro Arbeloa já tinha certeza disso na terça-feira e advertiu sobre o campeão recordista alemão.
“O Bayern está entre as equipes em melhor forma da Europa”, esclareceu Arbeloa, elogiando o “estilo de jogo” e o “nível” do FCB: “Vai ser muito difícil, principalmente com a partida de volta em Munique.” Será que ele já tinha em mente as suspensões por cartões amarelos que ameaçam suas seis estrelas?
Pelo menos Vinicius Júnior, que também está com cartões acumulados, já se mostrou combativo. “Vamos pegá-los!”, exclamou o brasileiro, referindo-se ao provável adversário nas quartas de final, vindo do sul da Alemanha.
Perguntas frequentes
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".