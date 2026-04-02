Há grande preocupação em relação a Harry Kane. O atacante do Bayern de Munique sofreu uma lesão na última terça-feira, pouco antes do jogo entre Inglaterra e Japão (0 a 1), o que deixa incerto se ele estará em condições de jogar a partida de ida contra o Real Madrid na Liga dos Campeões.
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Grande preocupação no Bayern de Munique na véspera do confronto da Liga dos Campeões contra o Real Madrid
Kane ficou de fora do confronto contra o Uruguai (1 a 1) na sexta-feira, 27 de março. O técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, afirmou que se tratava de uma medida de precaução. “Kane teve um pequeno problema no treino, mas continua na convocação e será avaliado novamente.”
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O técnico de 52 anos indicou, em seguida, que o ex-atacante do Tottenham Hotspur poderia participar da partida contra o Japão. “Estou feliz que Kane esteja de volta. Afinal, ele é nosso capitão e artilheiro”, afirmou Tuchel.
No entanto, o maior artilheiro de todos os tempos dos Three Lions não entrou em campo contra o Japão e permaneceu no banco durante toda a partida. Morgan Rogers foi seu substituto e Marc Guehi assumiu a braçadeira de capitão.
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Embora a lesão não pareça grave, há dúvidas se Kane estará em condições de jogar contra o Bayern de Munique na próxima semana. O clube enfrenta o SC Freiburg no sábado, pela Bundesliga.
Três dias depois, o Der Rekordmeister viaja para a Espanha para o confronto contra o Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões. O campeão alemão espera que seu artilheiro esteja em campo no Bernabéu.
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Kane mudou-se do Tottenham para o Bayern de Munique no verão de 2023 e está tendo uma temporada extremamente forte. O jogador, que já disputou 112 partidas pela seleção, marcou nada menos que 48 gols em 40 jogos.