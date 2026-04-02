Grande preocupação no Bayern de Munique na véspera do confronto da Liga dos Campeões contra o Real Madrid

O técnico de 52 anos indicou, em seguida, que o ex-atacante do Tottenham Hotspur poderia participar da partida contra o Japão. “Estou feliz que Kane esteja de volta. Afinal, ele é nosso capitão e artilheiro”, afirmou Tuchel.

No entanto, o maior artilheiro de todos os tempos dos Three Lions não entrou em campo contra o Japão e permaneceu no banco durante toda a partida. Morgan Rogers foi seu substituto e Marc Guehi assumiu a braçadeira de capitão.