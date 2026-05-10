AFP
Traduzido por
Grande preocupação com lesões para o Arsenal e a Inglaterra! Ben White sai mancando do confronto contra o West Ham ainda no primeiro tempo, faltando apenas um mês para a Copa do Mundo
Grande golpe no estádio de Londres
A lesão ocorreu no meio do primeiro tempo, após uma entrada forte de Crysencio Summerville, do West Ham. White pareceu sentir dores intensas imediatamente, segurando o joelho esquerdo enquanto a equipe médica do Arsenal corria para o campo para prestar atendimento.
Apesar de tentar continuar jogando, o jogador de 28 anos não conseguiu prosseguir e acabou mancando em direção ao túnel aos 28 minutos.
A imagem de um dos jogadores mais consistentes da Premier League deixando o campo tão cedo causou tensão visível entre a comissão técnica do Arsenal, que atualmente está travando uma batalha acirrada com o Manchester City pelo título nacional.
- Getty Images Sport
Lesão evitável?
Em entrevista à Sky Sports, o ex-zagueiro do Manchester United, Neville, argumentou que a lesão poderia ter sido evitada: “É fácil defender se você for com firmeza. White esticou a perna de uma forma bastante fraca. Se ele tivesse sido mais firme contra Summerville, poderia ter evitado essa lesão.”
A aposta tática de Arteta gera polêmica
O processo de tomada de decisão após a saída de White gerou um intenso debate tanto entre a torcida do Arsenal quanto entre os especialistas. Apesar de ter os zagueiros centrais Cristhian Mosquera e Piero Hincapié no banco, Arteta optou por colocar em campo o meio-campista Martin Zubimendi.
Essa jogada desencadeou uma reorganização significativa, que levou Declan Rice a deixar sua influente função no meio-campo para atuar como lateral-direito — uma posição que ele raramente ocupa.
Essa aposta tática deixou muitos surpresos, incluindo Neville, que comentou: “Estou surpreso, na verdade. Tirá-lo do meio de campo é uma decisão ousada.”
Apesar dessa decisão, o Arsenal acabou vencendo a partida por 1 a 0 graças a um gol no final de Leandro Trossard, restabelecendo sua vantagem de cinco pontos na liderança, embora tenha jogado uma partida a mais que o segundo colocado, o Manchester City.
- Getty Images Sport
As esperanças de classificação para a Copa do Mundo estão por um fio
O momento em que a lesão ocorreu é particularmente cruel para White, que havia retornado recentemente à seleção inglesa sob o comando do novo técnico Tuchel. Tendo sido convocado para os amistosos de março contra o Uruguai e o Japão, White era amplamente considerado uma peça fundamental na seleção dos Três Leões para a Copa do Mundo de 2026.
Com o torneio marcado para começar em exatamente um mês, uma lesão grave poderia potencialmente encerrar sua temporada e seus sonhos de representar a Inglaterra no cenário mundial.
Após a vitória sobre o West Ham, Arteta, quando questionado sobre o estado do zagueiro do Arsenal, disse: “Não sabemos, mas não parece nada bom. Ele provavelmente precisará fazer mais exames amanhã e então saberemos.”