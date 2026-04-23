Grande preocupação com lesões no Tottenham: Roberto De Zerbi fica na expectativa quanto à condição física de um jogador-chave antes do jogo decisivo contra o Wolves

Udogie, de 23 anos, tem enfrentado vários problemas físicos nesta temporada, incluindo lesões no joelho e nos tendões. Este novo revés é uma situação frustrante para o zagueiro, que havia retornado recentemente de uma lesão nos tendões e foi titular nas duas primeiras partidas de De Zerbi no comando, neste mês.

Não está claro exatamente qual é o problema mais recente, mas, como resultado, a participação do lateral italiano na viagem de sábado a Molineux está em dúvida, segundo o SunSport. O Spurs chega para a partida precisando desesperadamente de pontos, estando atualmente a dois pontos da zona de segurança, com apenas cinco jogos restantes na temporada da Premier League para manter sua permanência na primeira divisão.