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Grande preocupação com lesões no Tottenham: Roberto De Zerbi fica na expectativa quanto à condição física de um jogador-chave antes do jogo decisivo contra o Wolves
Udogie é a mais recente preocupação de De Zerbi
Udogie, de 23 anos, tem enfrentado vários problemas físicos nesta temporada, incluindo lesões no joelho e nos tendões. Este novo revés é uma situação frustrante para o zagueiro, que havia retornado recentemente de uma lesão nos tendões e foi titular nas duas primeiras partidas de De Zerbi no comando, neste mês.
Não está claro exatamente qual é o problema mais recente, mas, como resultado, a participação do lateral italiano na viagem de sábado a Molineux está em dúvida, segundo o SunSport. O Spurs chega para a partida precisando desesperadamente de pontos, estando atualmente a dois pontos da zona de segurança, com apenas cinco jogos restantes na temporada da Premier League para manter sua permanência na primeira divisão.
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A tentativa de sobrevivência, que vem enfrentando dificuldades, enfrenta o desafio dos Wolves
O momento da lesão não poderia ser pior para De Zerbi, que busca sua primeira vitória desde que assumiu o comando do clube do norte de Londres. Apesar da pressão crescente, o ex-técnico do Brighton insistiu, após o empate de 2 a 2 no sábado, em casa, contra o Brighton — partida em que os Seagulls empataram aos 95 minutos —, que sua equipe pode vencer todos os cinco jogos que restam.
Essa confiança surge diante de estatísticas sombrias para a torcida do Spurs. O Tottenham, ameaçado pelo rebaixamento, não vence uma partida da Premier League desde 28 de dezembro, uma sequência que o levou a cair para os três últimos lugares da tabela. De Zerbi já perdeu os jogadores-chave Mohammed Kudus e Cristian Romero para o resto da temporada devido a lesões no quadríceps e no joelho, respectivamente.
O retorno de Maddison dá um impulso moral
Embora a linha defensiva continue sobrecarregada, houve um lampejo de esperança no banco durante o recente empate com o Brighton. Os importantes meio-campistas Dejan Kulusevski e James Maddison estiveram ausentes durante toda a temporada devido a graves lesões no joelho, mas Maddison voltou surpreendentemente à lista de convocados no fim de semana, oito meses após sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) durante a pré-temporada.
O meia não participou do aquecimento durante a partida, então sua presença pareceu mais um incentivo psicológico do que qualquer outra coisa. No entanto, seu retorno inesperado traz esperança de que o jogador de 29 anos possa desempenhar algum papel na luta do Spurs pela permanência na primeira divisão durante o último mês da campanha. Trazê-lo de volta com toda a sua criatividade seria um grande impulso para uma equipe que vem lutando por resultados.
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Busca por força mental na luta contra o rebaixamento
Além das questões táticas e físicas em campo, De Zerbi tem falado constantemente sobre a frágil “mentalidade” do Tottenham como sendo seu maior obstáculo, em vez da necessidade de treinar melhor seus talentos. O técnico italiano acredita que o elenco precisa encontrar um nível diferente de resiliência para conseguir superar com sucesso os jogos de alta pressão que restam no calendário.
Ficou claro na quarta-feira que o clube está procurando contratar um novo psicólogo para a equipe, tendo publicado um anúncio de emprego para a vaga no LinkedIn. Essa busca por ajuda externa destaca o desespero do clube, que procura encontrar qualquer vantagem possível para garantir sua permanência na Premier League antes que o tempo acabe.