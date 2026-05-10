A lesão ocorreu no meio do primeiro tempo, após uma entrada forte de Crysencio Summerville, do West Ham. White pareceu sentir dores intensas imediatamente, segurando o joelho esquerdo enquanto a equipe médica do Arsenal corria para o campo para prestar atendimento.

Apesar de tentar continuar jogando, o jogador de 28 anos não conseguiu prosseguir e acabou mancando em direção ao túnel aos 28 minutos.

A imagem de um dos jogadores mais consistentes da Premier League deixando o campo tão cedo causou tensão visível entre a comissão técnica do Arsenal, que atualmente está travando uma disputa acirrada com o Manchester City pelo título nacional.