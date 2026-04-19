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Grande preocupação com a lesão de Rodri no Manchester City: Pep Guardiola dá notícias após o meio-campista ter sido substituído na vitória espetacular sobre o Arsenal
Preocupação com a forma física de Rodri
O City está preocupado com a condição física de Rodri após uma batalha intensa e exigente, tanto física quanto mental, contra o líder do campeonato. O único ponto negativo daquela que foi uma grande vitória contra o Arsenal foi o fato de o meio-campista ter sido forçado a sair de campo perto do final da partida de domingo. Esse revés se soma a uma campanha frustrante para o jogador da seleção espanhola, que já perdeu 11 partidas do campeonato nesta temporada devido a problemas recorrentes nos tendões e nos joelhos. Apesar da temporada marcada por lesões, ele ainda conseguiu disputar 31 partidas em todas as competições.
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Guardiola dá notícias sobre os lesionados
Ao falar com a imprensa após o resultado, Guardiola admitiu não ter certeza da gravidade do problema. Ao dar uma atualização sobre a situação, o espanhol revelou o diagnóstico inicial, mas enfatizou a necessidade de mais exames médicos. Guardiola disse: “Não sei por quanto tempo o Rodri ficará fora. Acho que o médico disse que é a virilha, mas vamos ver. Faremos um exame hoje à noite ou amanhã.”
A dinâmica da disputa pelo título muda
Com a vitória, o City reduziu a diferença para o Arsenal a três pontos, e ainda tem um jogo a menos. Quanto ao significado do resultado, o técnico foi cauteloso, destacando que o ponto principal é que a equipe já garantiu sua vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada. Guardiola disse: “Aquele jogo nos deu esperança, só isso. Eu disse a eles depois da partida para aproveitarem o momento, mas não perderem o foco agora. Temos quatro longas semanas pela frente, e sei qual será a mensagem. Estamos lá. A realidade é: quem está na liderança do campeonato? Não somos nós. Diferença de gols – quem está melhor? Eles estão. Passo a passo. Temos esperança de prolongar a chance de lutar até o fim. Claro [que temos confiança]. Na próxima temporada, estamos definitivamente na Liga dos Campeões, e esse é o maior troféu para esses clubes.”
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A atenção volta-se agora para o Burnley e a FA Cup
O City buscará agora aproveitar a vantagem de ter um jogo a menos e conquistar oficialmente a liderança com mais uma vitória, quando enfrentar o Burnley fora de casa na noite de quarta-feira. Após esse confronto crucial pelo campeonato, toda a atenção da equipe se voltará imediatamente para a tão esperada semifinal da FA Cup contra o Southampton, no próximo sábado. Resta saber se Rodri entrará em campo em alguma dessas partidas.