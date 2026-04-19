Grande preocupação com a lesão de Rodri no Manchester City: Pep Guardiola dá notícias após o meio-campista ter sido substituído na vitória espetacular sobre o Arsenal

Com a vitória, o City reduziu a diferença para o Arsenal a três pontos, e ainda tem um jogo a menos. Quanto ao significado do resultado, o técnico foi cauteloso, destacando que o ponto principal é que a equipe já garantiu sua vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada. Guardiola disse: “Aquele jogo nos deu esperança, só isso. Eu disse a eles depois da partida para aproveitarem o momento, mas não perderem o foco agora. Temos quatro longas semanas pela frente, e sei qual será a mensagem. Estamos lá. A realidade é: quem está na liderança do campeonato? Não somos nós. Diferença de gols – quem está melhor? Eles estão. Passo a passo. Temos esperança de prolongar a chance de lutar até o fim. Claro [que temos confiança]. Na próxima temporada, estamos definitivamente na Liga dos Campeões, e esse é o maior troféu para esses clubes.”