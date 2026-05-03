Grande preocupação com a lesão de Benjamin Sesko no Manchester United; Michael Carrick dá notícias após ver o atacante sair mancando da vitória sobre o Liverpool

A tarde de Sesko foi uma montanha-russa de emoções, já que o atacante marcou seu 11º gol na Premier League nesta temporada antes de ter que abandonar a partida. A lesão ocorreu após uma dividida com o zagueiro do Liverpool, Ibrahima Konaté, que fez com que Sesko fosse empurrado contra os painéis publicitários do Old Trafford.

O impacto pareceu agravar uma condição pré-existente que o atacante vinha controlando na preparação para o clássico do Noroeste.