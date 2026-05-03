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Mohamed Saeed

Traduzido por

Grande preocupação com a lesão de Benjamin Sesko no Manchester United; Michael Carrick dá notícias após ver o atacante sair mancando da vitória sobre o Liverpool

B. Sesko
M. Carrick
Manchester United
Liverpool
Premier League

O Manchester United enfrenta uma espera angustiante quanto à condição física de Benjamin Sesko, depois que o atacante foi forçado a sair de campo no intervalo durante a dramática vitória de domingo sobre o Liverpool. Apesar de ter marcado um gol no primeiro tempo, o jogador da seleção eslovena não pôde continuar após uma colisão, o que deixou o técnico interino Michael Carrick com uma grande dor de cabeça na hora de escalar o time.

  • Agravamento de um problema já existente

    A tarde de Sesko foi uma montanha-russa de emoções, já que o atacante marcou seu 11º gol na Premier League nesta temporada antes de ter que abandonar a partida. A lesão ocorreu após uma dividida com o zagueiro do Liverpool, Ibrahima Konaté, que fez com que Sesko fosse empurrado contra os painéis publicitários do Old Trafford.

    O impacto pareceu agravar uma condição pré-existente que o atacante vinha controlando na preparação para o clássico do Noroeste.

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  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carrick revela a natureza da lesão

    Embora ver Sesko saindo mancando nunca seja algo bem-vindo para a torcida do United, Carrick não pareceu muito preocupado.

    Em entrevista à Sky Sports após o apito final, Carrick revelou a natureza da lesão. “Ele vinha com um pequeno problema na canela e, quando foi empurrado contra a borda, foi exatamente no local onde ele já sentia um pouco de dor”, explicou Carrick. “Então foi isso.” A decisão de substituí-lo no intervalo foi por precaução, mas ainda não se sabe quanto tempo o jogador de 22 anos ficará fora dos gramados.



  • Carrick mantém a calma apesar da preocupação

    Antes de sua saída forçada, Sesko foi o protagonista de uma grande polêmica ao ampliar a vantagem do United. A bola pareceu quicar em seus dedos e entrar no gol, levando os árbitros do VAR a realizarem uma análise minuciosa para determinar se havia ocorrido uma mão na bola. O gol acabou sendo validado após uma longa revisão de três minutos, para grande frustração do banco do Liverpool.

    O Centro de Partidas da Premier League esclareceu posteriormente que o gol foi mantido porque as imagens de vídeo não forneceram o alto nível de certeza necessário para reverter a decisão em campo. Esse golpe de sorte permitiu que o United chegasse ao intervalo com uma vantagem confortável, embora a perda de seu principal artilheiro tenha mudado o panorama do segundo tempo, já que Amad Diallo foi chamado para preencher a lacuna.


  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Vaga na Liga dos Campeões garantida

    Apesar das dúvidas sobre a lesão do seu craque, o United teve muito o que comemorar, já que a vitória por 3 a 2 confirmou oficialmente a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

    Foi um resultado marcante para Carrick, que estabilizou o time após um período de turbulência no clube. Gols de Sesko, Matheus Cunha e um gol da vitória no final da partida marcado por Kobbie Mainoo garantiram que os três pontos ficassem em Manchester.

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