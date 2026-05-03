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Grande preocupação com a lesão de Benjamin Sesko no Manchester United; Michael Carrick dá notícias após ver o atacante sair mancando da vitória sobre o Liverpool
Agravamento de um problema já existente
A tarde de Sesko foi uma montanha-russa de emoções, já que o atacante marcou seu 11º gol na Premier League nesta temporada antes de ter que abandonar a partida. A lesão ocorreu após uma dividida com o zagueiro do Liverpool, Ibrahima Konaté, que fez com que Sesko fosse empurrado contra os painéis publicitários do Old Trafford.
O impacto pareceu agravar uma condição pré-existente que o atacante vinha controlando na preparação para o clássico do Noroeste.
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Carrick revela a natureza da lesão
Embora ver Sesko saindo mancando nunca seja algo bem-vindo para a torcida do United, Carrick não pareceu muito preocupado.
Em entrevista à Sky Sports após o apito final, Carrick revelou a natureza da lesão. “Ele vinha com um pequeno problema na canela e, quando foi empurrado contra a borda, foi exatamente no local onde ele já sentia um pouco de dor”, explicou Carrick. “Então foi isso.” A decisão de substituí-lo no intervalo foi por precaução, mas ainda não se sabe quanto tempo o jogador de 22 anos ficará fora dos gramados.
Carrick mantém a calma apesar da preocupação
Antes de sua saída forçada, Sesko foi o protagonista de uma grande polêmica ao ampliar a vantagem do United. A bola pareceu quicar em seus dedos e entrar no gol, levando os árbitros do VAR a realizarem uma análise minuciosa para determinar se havia ocorrido uma mão na bola. O gol acabou sendo validado após uma longa revisão de três minutos, para grande frustração do banco do Liverpool.
O Centro de Partidas da Premier League esclareceu posteriormente que o gol foi mantido porque as imagens de vídeo não forneceram o alto nível de certeza necessário para reverter a decisão em campo. Esse golpe de sorte permitiu que o United chegasse ao intervalo com uma vantagem confortável, embora a perda de seu principal artilheiro tenha mudado o panorama do segundo tempo, já que Amad Diallo foi chamado para preencher a lacuna.
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Vaga na Liga dos Campeões garantida
Apesar das dúvidas sobre a lesão do seu craque, o United teve muito o que comemorar, já que a vitória por 3 a 2 confirmou oficialmente a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada.
Foi um resultado marcante para Carrick, que estabilizou o time após um período de turbulência no clube. Gols de Sesko, Matheus Cunha e um gol da vitória no final da partida marcado por Kobbie Mainoo garantiram que os três pontos ficassem em Manchester.