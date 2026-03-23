Segundo o jornal espanhol *Sport*, Alejandro Grimaldo, do Bayer Leverkusen, estaria na mira do diretor esportivo Deco, do FC Barcelona.
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Grande ponto fraco do FC Barcelona: Hansi Flick vai aproveitar a oportunidade na Bundesliga?
Não é a primeira vez que o lateral-esquerdo é especulado no líder do campeonato espanhol. Embora Grimaldo ainda tenha contrato com o Werkself até 2027, supostamente há uma cláusula de rescisão em seu contrato válida apenas para clubes espanhóis. Assim, ele poderia retornar ao seu país natal por cerca de 20 milhões de euros; o Bayern de Munique, que também estaria interessado, provavelmente teria que pagar mais.
De acordo com a última reportagem, o Barça vê uma necessidade urgente de reforço na lateral esquerda. Alejandro Balde tem enfrentado repetidos problemas com lesões e João Cancelo, seu substituto nas últimas partidas, nem sempre conseguiu convencer totalmente.
Embora Cancelo fosse considerado a solução ideal pelo técnico Hansi Flick no meio do ano, ele está apenas emprestado pelo Al-Hilal. Seu futuro a longo prazo é incerto.
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Grimaldo foi formado na La Masia
Como Grimaldo deixou claro recentemente que não pretende renovar seu contrato na Alemanha, o Barça espera, nessas circunstâncias, poder contratar o jogador de 30 anos por apenas 15 milhões de euros. Devido à sua idade avançada no futebol, os catalães supostamente apostam em não ter que gastar muito com o salário.
Ainda mais porque o próprio Grimaldo descreveu como “objetivo” poder jogar pelo FC Barcelona algum dia. “Cresci na La Masia. É o clube onde amadureci como jogador e como pessoa. É o clube pelo qual eu já queria jogar quando era criança”, explicou ele há cerca de um ano em uma entrevista ao jornal catalãoEl Periódico.
O valenciano passou oito anos na La Masia, a fábrica de talentos do Barça, antes de se transferir para o Benfica de Lisboa aos 20 anos. Lá, ele jogou de 2016 a 2023; desde então, Grimaldo joga pelo Leverkusen.
Em 137 partidas oficiais, ele marcou até agora 28 gols e deu 44 assistências pelo Werkself. Na temporada da dobradinha de 2023/2024, o habilidoso jogador foi peça fundamental da equipe do então técnico de sucesso Xabi Alonso.
Alejandro Grimaldo: Suas estatísticas na temporada 2025/2026
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