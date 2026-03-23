Grande ponto fraco do FC Barcelona: Hansi Flick vai aproveitar a oportunidade na Bundesliga?

Não é a primeira vez que o lateral-esquerdo é especulado no líder do campeonato espanhol. Embora Grimaldo ainda tenha contrato com o Werkself até 2027, supostamente há uma cláusula de rescisão em seu contrato válida apenas para clubes espanhóis. Assim, ele poderia retornar ao seu país natal por cerca de 20 milhões de euros; o Bayern de Munique, que também estaria interessado, provavelmente teria que pagar mais.

De acordo com a última reportagem, o Barça vê uma necessidade urgente de reforço na lateral esquerda. Alejandro Balde tem enfrentado repetidos problemas com lesões e João Cancelo, seu substituto nas últimas partidas, nem sempre conseguiu convencer totalmente.

Embora Cancelo fosse considerado a solução ideal pelo técnico Hansi Flick no meio do ano, ele está apenas emprestado pelo Al-Hilal. Seu futuro a longo prazo é incerto.