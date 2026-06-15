Grande polêmica na Copa do Mundo por causa de um “símbolo neonazista de extrema direita”! Graves acusações contra o árbitro na partida da seleção alemã contra Curaçao

Quando a direção mundial, pouco antes do início da partida, fez uma conexão com a sala do VAR em Dallas para apresentar os árbitros assistentes de vídeo da partida de estreia da Alemanha contra Curaçao, Evans fez um gesto com os dedos na coxa que, à primeira vista, parecia inofensivo. Ele formou um círculo com o polegar e o indicador, os demais dedos estavam abertos, e o braço pendia relaxadamente.

Uma cena discreta com um impacto duradouro. Pois logo em seguida circularam no X as primeiras capturas de tela que levantaram a questão: será que Evans acabou de mostrar o símbolo do “White Power”?

Contexto: o gesto, no qual três dedos estendidos e abertos formam a letra W e o polegar com o indicador formam um círculo representando a letra P, é um símbolo da extrema direita. Ao mesmo tempo, porém, o círculo formado pelo polegar e pelo indicador também é um gesto conhecido e cotidiano de “ok” — como, por exemplo, no mergulho. Ou será que Evans apenas se permitiu uma brincadeira infantil com o chamado “Circle Game”?

Nesse jogo, também se forma um círculo com o polegar e o indicador e, em seguida, tenta-se chamar a atenção de amigos ou conhecidos para que olhem através do círculo formado. Se o fizerem, segundo as regras, é permitido dar-lhes um soco no braço.