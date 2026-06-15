O árbitro australiano Shaun Evans causou a primeira grande polêmica da Copa do Mundo, o que ainda pode ter consequências graves para ele.
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Grande polêmica na Copa do Mundo por causa de um “símbolo neonazista de extrema direita”! Graves acusações contra o árbitro na partida da seleção alemã contra Curaçao
Quando a direção mundial, pouco antes do início da partida, fez uma conexão com a sala do VAR em Dallas para apresentar os árbitros assistentes de vídeo da partida de estreia da Alemanha contra Curaçao, Evans fez um gesto com os dedos na coxa que, à primeira vista, parecia inofensivo. Ele formou um círculo com o polegar e o indicador, os demais dedos estavam abertos, e o braço pendia relaxadamente.
Uma cena discreta com um impacto duradouro. Pois logo em seguida circularam no X as primeiras capturas de tela que levantaram a questão: será que Evans acabou de mostrar o símbolo do “White Power”?
Contexto: o gesto, no qual três dedos estendidos e abertos formam a letra W e o polegar com o indicador formam um círculo representando a letra P, é um símbolo da extrema direita. Ao mesmo tempo, porém, o círculo formado pelo polegar e pelo indicador também é um gesto conhecido e cotidiano de “ok” — como, por exemplo, no mergulho. Ou será que Evans apenas se permitiu uma brincadeira infantil com o chamado “Circle Game”?
Nesse jogo, também se forma um círculo com o polegar e o indicador e, em seguida, tenta-se chamar a atenção de amigos ou conhecidos para que olhem através do círculo formado. Se o fizerem, segundo as regras, é permitido dar-lhes um soco no braço.
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A FIFA exige que Evans se pronuncie sobre o “símbolo neonazista de extrema direita”
Portanto, há uma grande margem para interpretação no caso de Evans. Um ponto negativo para Evans pode ser o fato de que o gesto “White Power” com os dedos é bastante conhecido, especialmente na Oceania; afinal, o autor do atentado de Christchurch, na Austrália, fez esse gesto durante o julgamento. Em 2019, o terrorista de extrema direita Brenton Tarrant matou a tiros 51 pessoas e feriu outras 50, algumas gravemente, em um ataque a duas mesquitas em Christchurch, na Nova Zelândia.
A FIFA "tomou conhecimento" do incidente envolvendo Evans, segundo uma reportagem do The Athletic. No entanto, ainda não houve outras declarações. O próprio Evans também permanece em silêncio, mas a rede antidiscriminação Fare, que já colaborou estreitamente com a FIFA e a UEFA no passado, exige consequências severas.
“Na avaliação de nossos especialistas, o gesto utilizado se assemelha claramente a um sinal de ‘OK’ invertido, que é usado em círculos de extrema direita em todo o mundo como símbolo do ‘White Power’”, afirmou-se em uma declaração sobre o incidente: “Por que um oficial de VAR usa esse símbolo em um torneio internacional de futebol, justamente no momento em que sabe que as câmeras estão voltadas para ele? Isso só pode significar que ele exibiu intencionalmente um símbolo neonazista de extrema direita.”
Consequentemente, "fica claro que esse oficial não deve desempenhar mais nenhum papel nesta Copa do Mundo". Segundo a BBC, a FIFA solicitou uma explicação a Evans.
A Liga Antidifamação classifica o gesto como um símbolo de ódio, mas ressalta que, devido às diferentes possibilidades de interpretação, é necessário ter “especial cautela” e que “não se deve tirar conclusões precipitadas sobre a intenção de uma pessoa que tenha feito esse gesto”.
Evans já atuou como assistente de vídeo na Copa do Mundo de 2022 e já apitou mais de 200 jogos na A-League australiana.