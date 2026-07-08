Grande polêmica após a FIFA escolher uma equipe de árbitros inteiramente argentina para a partida das quartas de final da Copa do Mundo entre França e Marrocos

A entidade reguladora confirmou que o árbitro Facundo Tello, de 44 anos, e sua equipe irão apitar a partida no Boston Stadium, marcando a primeira vez no torneio de 2026 em que uma partida será conduzida exclusivamente por árbitros de um único país. Tello contará com o apoio dos assistentes Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade, com Dario Herrera designado como quarto árbitro.

Essa abordagem “totalmente argentina” se estende também às áreas técnicas, com Cristian Navarro atuando como árbitro assistente reserva. Embora a FIFA afirme que todos os árbitros nomeados tenham alcançado o auge do esporte por mérito próprio, a decisão de utilizar árbitros de uma única nacionalidade, proveniente de um rival direto no torneio, causou polêmica.



