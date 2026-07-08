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Grande polêmica após a FIFA escolher uma equipe de árbitros inteiramente argentina para a partida das quartas de final da Copa do Mundo entre a França e o Marrocos
Nomeação sem precedentes para a arbitragem
A entidade reguladora confirmou que o árbitro Facundo Tello, de 44 anos, e sua equipe irão apitar a partida no Boston Stadium, marcando a primeira vez no torneio de 2026 em que uma partida será conduzida exclusivamente por árbitros de um único país. Tello contará com o apoio dos assistentes Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade, com Dario Herrera designado como quarto árbitro.
Essa abordagem “totalmente argentina” se estende também às áreas técnicas, com Cristian Navarro atuando como árbitro assistente reserva. Embora a FIFA afirme que todos os árbitros nomeados tenham alcançado o auge do esporte por mérito próprio, a decisão de utilizar árbitros de uma única nacionalidade, proveniente de um rival direto no torneio, causou polêmica.
Estrelas dos Bleus reagem à notícia
A delegação francesa minimizou publicamente quaisquer preocupações em relação à nomeação. A equipe parece determinada a manter o profissionalismo, concentrando-se no desafio tático imposto pelos Leões do Atlas, em vez de na nacionalidade do árbitro. O zagueiro do Bayern de Munique, Dayot Upamecano, não hesitou em descartar o alvoroço em torno da equipe de arbitragem. “Não vou me concentrar em quem será o árbitro”, afirmou o zagueiro central com firmeza. “Nunca fizemos isso antes, vamos nos concentrar no Marrocos.”
O terceiro goleiro da França, Robin Risser, também se pronunciou sobre o assunto, exortando seus companheiros a evitar qualquer sensação de paranóia antes do início da partida em Boston. “Há uma certa amargura há alguns anos, desde a última final, mas isso faz parte do jogo. Se esses árbitros estão lá, é porque estão à altura da competição”, acrescentou Risser.
Fãs expressam espanto nas redes sociais
Enquanto os jogadores permanecem calmos, a reação da comunidade futebolística em geral tem sido muito mais veemente. Os torcedores recorreram às redes sociais para questionar a lógica por trás dessa nomeação.
Um torcedor perguntou de forma incisiva: “É normal que todos os árbitros sejam do mesmo país?”, enquanto outro ecoou o sentimento geral de confusão, afirmando: “O que levou a FIFA a achar que isso seria uma boa ideia?”. Alguns torcedores foram mais dramáticos em sua avaliação da situação, com um deles simplesmente postando: “Você está brincando”, e outro acrescentando: “Isso não pode ser sério”. Um torcedor chegou a afirmar que estava “em lágrimas” com a nomeação.
- AFP
Amargura que perdura desde 2022
A escolha é particularmente delicada, tendo em vista o contexto da final da Copa do Mundo de 2022 no Catar, onde a Argentina saiu vitoriosa sobre a França em uma dramática disputa de pênaltis. Desde então, as duas nações mantêm uma relação fria no cenário internacional.
Apesar do alvoroço em torno dos árbitros, Didier Deschamps e sua equipe devem permanecer focados na tarefa que têm pela frente. O Marrocos provou em 2022, e agora novamente em 2026, que não é adversário fácil, e buscará conquistar mais uma importante vitória sobre uma seleção europeia nesta partida das quartas de final.
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