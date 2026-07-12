"Não estou satisfeito com o desempenho dos jogadores. Nós mesmos tornamos o jogo incrivelmente difícil", disse o técnico da Inglaterra, visivelmente exausto, após a partida. "O resultado é fantástico. Estamos nas semifinais, o que é excelente. Mas não estou satisfeito com o desempenho. O empenho está lá. Mas complicamos muito as coisas para nós mesmos com a maneira como jogamos: desleixados, com muitos erros técnicos, sem rapidez suficiente, sem consistência suficiente. Tivemos sorte hoje!”

Uma crítica que não foi bem recebida pelo herói da partida. Quando Bellingham foi questionado por um repórter se essas palavras claras de Tuchel reforçariam suas altas expectativas e motivariam a equipe a ter um desempenho melhor, o jogador reagiu com irritação.