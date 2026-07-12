Embora o meio-campista do Real Madrid tenha marcado dois gols que garantiram aos Three Lions uma vitória disputadíssima por 2 a 1 na prorrogação contra a Noruega, a alegria do técnico alemão foi moderada. Logo após o apito final, Tuchel não mediu palavras e criticou a atuação de sua equipe.
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Grande polêmica após a classificação para a semifinal da Copa do Mundo! Jude Bellingham, o herói da partida, rebate as críticas de Thomas Tuchel
"Não estou satisfeito com o desempenho dos jogadores. Nós mesmos tornamos o jogo incrivelmente difícil", disse o técnico da Inglaterra, visivelmente exausto, após a partida. "O resultado é fantástico. Estamos nas semifinais, o que é excelente. Mas não estou satisfeito com o desempenho. O empenho está lá. Mas complicamos muito as coisas para nós mesmos com a maneira como jogamos: desleixados, com muitos erros técnicos, sem rapidez suficiente, sem consistência suficiente. Tivemos sorte hoje!”
Uma crítica que não foi bem recebida pelo herói da partida. Quando Bellingham foi questionado por um repórter se essas palavras claras de Tuchel reforçariam suas altas expectativas e motivariam a equipe a ter um desempenho melhor, o jogador reagiu com irritação.
- Getty Images Sport
Como Bellingham reagiu às críticas de Tuchel?
“Talvez. Mas talvez ele não saiba como é jogar contra Erling Haaland, Ödegaard, Nusa e Sörloth nessas condições. Não é fácil jogar contra esse time”, rebateu Bellingham, visivelmente irritado.
O craque se referia, assim, às condições climáticas no estado da Flórida. A partida em Miami foi disputada sob uma temperatura de 31 graus Celsius e umidade do ar extrema.
Bellingham: “Você não ganha todos os jogos dando 1.000 passes”
Bellingham continuou: “Tentamos criar um ambiente positivo e, agora que estamos entre as quatro últimas equipes, devemos continuar assim.”
Para encerrar, o autor de dois gols procurou destacar a coesão da equipe e o caráter do grupo. “Não tenho palavras suficientes para elogiar meus companheiros. Você não vence todos os jogos dando mil passes. Às vezes, é preciso vencer de qualquer jeito. Conseguimos isso novamente hoje”, disse o jogador de 23 anos.
Na semifinal, a Inglaterra enfrentará a Argentina, atual campeã, na próxima quarta-feira, às 21h, horário da Alemanha.
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