Enquanto o FCB teria insistido até agora em uma quantia de 30 milhões de euros — valor que também estava estipulado no contrato de empréstimo do português com o Tottenham Hotspur como valor de rescisão em caso de compra —, o clube de Munique estaria agora disposto a receber “apenas” 25 milhões de euros pelo jogador de 30 anos.

Em primeiro lugar, o atual campeão alemão busca uma venda rápida de Palhinha, a fim de retirá-lo da folha de pagamento o mais cedo possível. Em Munique, o meio-campista receberia, segundo informações, cerca de 8,5 milhões de euros por ano.

O português chegou à Säbener Straße no verão de 2024, vindo do FC Fulham por um valor de 51 milhões de euros; assim, o FCB teria um prejuízo de mais de 50% caso a venda ocorresse nessas condições.