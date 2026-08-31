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'Grande oportunidade' para Phil Foden após período 'muito desgastante' sob Pep Guardiola, com Enzo Maresca sendo apontado como capaz de transformar a estrela do Manchester City no jogador que todos achavam que ele seria
Foden conquistou 20 títulos com o Manchester City
Tendo feito sua estreia no time principal do City em novembro de 2017, Foden faz parte da estrutura da equipe principal no Etihad Stadium há quase nove anos. Ele soma 372 partidas pelo City, com 110 gols marcados e 20 títulos conquistados, incluindo seis troféus da Premier League e a Champions League.
Quando despontou, ele era considerado uma das maiores promessas que o futebol inglês havia visto desde a lenda do Manchester United e da Inglaterra Wayne Rooney. O jogador nascido em Stockport era mais um talento mercurial que levou para o futebol profissional a marra forjada nas ruas.
Foden prosperou por um tempo sob o comando do técnico catalão Guardiola, balançando as redes 27 vezes na temporada 2023-24, mas seu rendimento caiu um pouco nos últimos anos, o que fez com que o duas vezes vencedor do prêmio de Jogador Jovem do Ano da PFA ficasse fora da convocação de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo de 2026.
Um verão que começou de forma decepcionante desde então rendeu um novo contrato em Manchester e um papel de destaque sob o comando do tático italiano Maresca, um técnico que o conhece bem de uma passagem anterior pelo Etihad como assistente de Guardiola.
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Novo começo para Foden após a saída de Guardiola
Foden encontrou o recomeço que tanto desejava sem precisar conseguir uma transferência, com o ex-meio-campista do City Hamann, falando em associação com ToonieBet, contando à GOAL sobre os desafios de permanecer no mesmo lugar por tanto tempo: “Acho que, para ele, provavelmente é a maior chance, ou uma das maiores chances para os jogadores que estavam lá ou permaneceram lá, porque parecia que sempre houve momentos em que ele [Pep] meio que deixava de gostar deles.
“Jogador excepcional, quando surgiu, todo mundo achou que ele seria o principal jogador do City e da Inglaterra. Ele nem foi para a Copa do Mundo, por exemplo, então houve momentos, acho que nas últimas duas temporadas, em que muitas vezes ele nem começou as partidas.
“Então, para ele, é uma chance agora, porque obviamente todos nós sabemos que, por melhor que Pep seja, pode ser muito desgastante jogar para ele. Quando você joga por tanto tempo, às vezes é muito revigorante e bom ouvir outra voz.
“Então, acho que sim, é uma chance para o técnico também talvez trazer esse garoto para o seu lado e dizer: ‘esta é a sua chance agora, quero que você se torne o jogador que todo mundo pensou que você seria seis, sete, oito anos atrás’. É uma grande chance para ele, e ele vai dar um passo à frente.”
Maresca está animado com o que Foden tem a oferecer
Maresca disse sobre Foden, com o agora jogador de 26 anos parecendo mais uma vez totalmente motivado: “Ele parece muito, muito bem e as pessoas dentro do clube estão dizendo que, em comparação com o último um ou dois anos, Phil é um jogador completamente diferente em termos de humor, em termos do que está mostrando nas sessões. É isso que queremos. Phil é da base, da casa, então é bom para todos vê-lo melhorando cada vez mais.”
Ele acrescentou: “Não sei se ele pode ser um dos líderes. Mas com certeza, porque muitos jogadores saíram, ele tem que dar um passo à frente em termos de personalidade, liderança e esse tipo de coisa. Mas, novamente, desde o primeiro dia estou muito feliz, muito satisfeito, com a forma como ele está trabalhando, e também com a maneira como ele está, sabe, seu humor: feliz, ele está bem.”
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Manchester City 2026-27: Foden tem duas assistências até agora
Foden usou a braçadeira de capitão em alguns momentos durante a pré-temporada, com as funções de capitão em aberto na sequência das saídas de Bernardo Silva e Rodri, e mostrou bom desempenho em vitórias consecutivas sobre Bournemouth e Crystal Palace, registrando duas assistências.
Ele tem atuado pelo lado direito do ataque do City, depois de muitas vezes ter sido escalado pelos lados do campo no clube e na seleção, mas Maresca admitiu que quer usar a prata da casa na função de camisa 10 em alguns momentos, enquanto disputa com o enigmático francês Rayan Cherki espaço regular nessa posição criativa.
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