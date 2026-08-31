Foden encontrou o recomeço que tanto desejava sem precisar conseguir uma transferência, com o ex-meio-campista do City Hamann, falando em associação com ToonieBet, contando à GOAL sobre os desafios de permanecer no mesmo lugar por tanto tempo: “Acho que, para ele, provavelmente é a maior chance, ou uma das maiores chances para os jogadores que estavam lá ou permaneceram lá, porque parecia que sempre houve momentos em que ele [Pep] meio que deixava de gostar deles.

“Jogador excepcional, quando surgiu, todo mundo achou que ele seria o principal jogador do City e da Inglaterra. Ele nem foi para a Copa do Mundo, por exemplo, então houve momentos, acho que nas últimas duas temporadas, em que muitas vezes ele nem começou as partidas.

“Então, para ele, é uma chance agora, porque obviamente todos nós sabemos que, por melhor que Pep seja, pode ser muito desgastante jogar para ele. Quando você joga por tanto tempo, às vezes é muito revigorante e bom ouvir outra voz.

“Então, acho que sim, é uma chance para o técnico também talvez trazer esse garoto para o seu lado e dizer: ‘esta é a sua chance agora, quero que você se torne o jogador que todo mundo pensou que você seria seis, sete, oito anos atrás’. É uma grande chance para ele, e ele vai dar um passo à frente.”