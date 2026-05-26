Segundo o jornal *Bild*, o clube da Bundesliga terá uma “grande oportunidade” na próxima janela de transferências de verão para trazer o atacante de 33 anos de volta à Alemanha.
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"Grande oportunidade" para o time da Bundesliga: rumores espetaculares sobre o retorno de Niclas Füllkrug
Após o término de seu empréstimo ao AC Milan, Füllkrug retorna ao seu clube de origem, o West Ham United, onde seu contrato se estende até o final de junho de 2028. O contrato não conteria nenhuma cláusula de rescisão.
No entanto, é extremamente improvável que ele permaneça em Londres; afinal, o West Ham, que terminou em 18º lugar na Premier League, foi rebaixado para a segunda divisão inglesa e dificilmente poderá arcar com o salário anual estimado em 4,5 milhões de euros do atacante; além disso, Füllkrug nunca conseguiu atender às expectativas depositadas nele no West Ham.
É possível, portanto, que o West Ham peça apenas uma pequena quantia pelo Füllkrug ou que rescinda o contrato do jogador de 33 anos sem custo de transferência, mediante o pagamento de uma indenização, para tirá-lo da folha de pagamento.
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Füllkrug parece estar considerando voltar para a Alemanha
Essa seria, por sua vez, uma oportunidade para o Werder agir e contratar o atacante para a próxima temporada. Já no meio do ano, o clube de Bremen demonstrou interesse na transferência, mas na época o negócio não deu certo por questões financeiras. O próprio Füllkrug não estaria avesso a um retorno à Bundesliga, também porque deseja estar mais perto de sua cidade natal, Hannover, no futuro.
No entanto, o atacante parece rejeitar uma transferência para a MLS. Embora alguns clubes da liga também tenham demonstrado interesse, o jogador prefere voltar para sua terra natal.
Füllkrug já vestiu a camisa do Werder entre 2008 e 2023, com algumas interrupções por empréstimos. Pelo Bremen, ele marcou 19 gols e deu 16 assistências em 124 jogos em todas as competições.