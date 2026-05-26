"Grande oportunidade" para o time da Bundesliga: rumores espetaculares sobre o retorno de Niclas Füllkrug

Após o término de seu empréstimo ao AC Milan, Füllkrug retorna ao seu clube de origem, o West Ham United, onde seu contrato se estende até o final de junho de 2028. O contrato não conteria nenhuma cláusula de rescisão.

No entanto, é extremamente improvável que ele permaneça em Londres; afinal, o West Ham, que terminou em 18º lugar na Premier League, foi rebaixado para a segunda divisão inglesa e dificilmente poderá arcar com o salário anual estimado em 4,5 milhões de euros do atacante; além disso, Füllkrug nunca conseguiu atender às expectativas depositadas nele no West Ham.

É possível, portanto, que o West Ham peça apenas uma pequena quantia pelo Füllkrug ou que rescinda o contrato do jogador de 33 anos sem custo de transferência, mediante o pagamento de uma indenização, para tirá-lo da folha de pagamento.