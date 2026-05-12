Grande novidade na baliza do BVB? O Borussia Dortmund estaria de olho em um goleiro da Bundesliga

Além disso, o BVB conta com mais duas alternativas em seu elenco: o atual reserva Alexander Meyer e Diant Ramaj, que retornará no meio do ano após seu empréstimo ao 1. FC Heidenheim. No entanto, com 35 anos, Meyer já não é mais tão jovem, e há rumores de que Ramaj poderia ser vendido antecipadamente.

Na disputa por Backhaus, o BVB teria ainda que enfrentar alguma concorrência. Acima de tudo, o SC Freiburg estaria interessado em Backhaus, já que, no Breisgau, querem se preparar para uma possível saída de Noah Atubolu.

O contrato de Backhaus com o Bremen vai até 30 de junho de 2028.