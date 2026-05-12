Segundo o portal Deichstube, o Borussia Dortmund demonstrou interesse em Mio Backhaus, que atualmente está sob contrato com o SV Werder Bremen. No entanto, a notícia não deixa claro até que ponto é concreto o interesse do Dortmund pelo goleiro de 22 anos.
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Grande novidade na baliza do BVB? O Borussia Dortmund estaria de olho em um goleiro da Bundesliga
Backhaus é considerado um dos maiores talentos do futebol alemão na posição de goleiro e, nesta temporada, atuou como titular do time verde e branco. Em todas as competições, ele entrou em campo 31 vezes, sofrendo 54 gols e mantendo o gol invicto em cinco ocasiões.
No Borussia Dortmund, Gregor Kobel é, na verdade, o goleiro titular indiscutível; portanto, caso ocorra uma transferência, Backhaus seria inicialmente considerado um promissor segundo goleiro e um potencial titular para o futuro.
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O SC Freiburg também está de olho em Backhaus
Além disso, o BVB conta com mais duas alternativas em seu elenco: o atual reserva Alexander Meyer e Diant Ramaj, que retornará no meio do ano após seu empréstimo ao 1. FC Heidenheim. No entanto, com 35 anos, Meyer já não é mais tão jovem, e há rumores de que Ramaj poderia ser vendido antecipadamente.
Na disputa por Backhaus, o BVB teria ainda que enfrentar alguma concorrência. Acima de tudo, o SC Freiburg estaria interessado em Backhaus, já que, no Breisgau, querem se preparar para uma possível saída de Noah Atubolu.
O contrato de Backhaus com o Bremen vai até 30 de junho de 2028.